Farrukhabad: माघ मेले में अव्यवस्थाओं को लेकर संतों का फूटा गुस्सा, अनशन के ऐलान के बाद DM-SP ने की मुलाकात

Farrukhabad News: पांचाल घाट पर लगे माघ मेला श्रीराम नगरीय क्षेत्र में फैली अवस्थाओं को लेकर तथा साधु संतों की नाराजगी को देखते हुए जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने मेला श्री रामनगरिया की व्यवस्थाओं का जायजा लिया.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 06, 2026, 10:14 AM IST
Farrukhabad News
Farrukhabad News

फर्रुखाबाद/अरुण सिंह: पांचाल घाट पर लगे माघ मेला श्रीराम नगरीय क्षेत्र में फैली अवस्थाओं को लेकर तथा साधु संतों की नाराजगी को देखते हुए जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने मेला श्री रामनगरिया की व्यवस्थाओं का जायजा लिया. संतों ने 3 तारीख को उद्घाटन के बाद से अव्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन का बहिष्कार किया था. जूना अखाड़ा के अध्यक्ष महंत सत्यगिरी महाराज द्वारा अनशन के ऐलान किए जाने के बाद डीएम, एसपी ने मुलाकात की. देर शाम जूना अखाड़ा में पहुंचे डीएम एसपी समेत अधिकारियों ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया.

अफसरों ने साधु-संतों की सुनी समस्याएं
जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों के साथ वैष्णव संप्रदाय प्रमुख अखाड़ा पहुंच महंत मोहनदास महाराज, श्री पंच दस नाम जूना अखाड़ा प्रमुख सत्य गिरी महाराज, दंडी अग्नि मंडल अखाड़ा प्रमुख श्री बच्चा स्वामी महाराज, गुरुकृपा अन्न क्षेत्र स्वामी धर्म चैतन्य गिरी, दंडी मंडल के सुभाष आश्रम डंडी स्वामी सबसे प्रमुख श्री पंच दस नाम आवाहन अखाड़ा प्रमुख सोमवार पुरी आदि के पास पहुंचकर साधु संतों से वार्ता की और उनकी समस्याओं को सुना.

फौरन समाधान के दिए आदेश
संतों की तरफ से प्रमुख तौर पर टेंट बिजली पानी शौचालय की समस्या को रखा गया. जिसको लेकर जिलाधिकारी ने तत्काल आदेश भी दिए. इसके साथ ही जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा मेला में सड़क साफ सफाई की व्यवस्था को देखा गया. जिसके बाद प्रशासनिक कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा ठेकेदारों के साथ समीक्षा बैठक की गई. इस दौरान जिलाधिकारी ने सफाई ठेकेदार और टेंट ठेकेदार को जमकर फटकार लगाई, और व्यवस्थाओं को समय बद्ध पूर्ण करने और साफ सफाई दुरुस्त रखने के कड़े निर्देश दिए.

आंदोलन-धरना स्थगित
श्रीपंच दशनाम.जूना अखाडा संत समिति के अध्यक्ष सत्य गिरी महाराज जी द्वारा बताया गया जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि कोई भी अवव्यवस्था नहीं होगी और सभी साधु संतों को कोई भी परेशानी मेला क्षेत्र में नहीं होने दी जाएगी, जिसकी वजह से आगामी होने वाले आंदोलन और धरने को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है.

क्या बोले जिलाधिकारी?
मामले पर जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने कहा कि मेले को बेहतर और व्यवस्थित करने की दिशा में लगातार प्रयास होते रहना है, काम अच्छा हुआ है, और काम बेहतर व्यवस्था की ओर है, फिर भी मेले में हजारों लोग आते हैं और विभिन्न जगहों से साधु, संत, महात्मा आते हैं, व्यापारी और दर्शनार्थी भी आते हैं, अप्रिय स्थिति की कोई पृष्ठभूमि न बने, कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में या उसकी कार्यवाई में कोई कमी न रह जाये, और जाने अनजाने में साधु संत समुदाय में किसी कारणवश, व्यवस्थावश मन में भय, भ्रम और दोष की स्थिति न रहे. इसके लिए सबके साथ मीटिंग की गई, सबसे संवाद, संपर्क स्थापित किया गया और बेहतर मेला की व्यवस्था के लिए प्रयास किया गया.

