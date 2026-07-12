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हादसा या साजिश? ट्रेन से महिला के दोनों पैर कटे, ट्रैक पर ही तड़पती रही, फर्रुखाबाद के कमालगंज में खौफनाक घटना

Farrukhabad Train Accident: फर्रुखाबाद जिले के कमालगंज में एक महिला ट्रेन की चपेट में आ गई है. जिससे उसके दोनों पैर कट गए हैं. मौके पर मौजूद लोगों ने पति पर शक जताते हुए उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 12, 2026, 10:30 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 10:31 AM IST
हादसा या साजिश? ट्रेन से महिला के दोनों पैर कटे, ट्रैक पर ही तड़पती रही, फर्रुखाबाद के कमालगंज में खौफनाक घटना
Image Credit: Farrukhabad Train AccidentSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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