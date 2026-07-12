/हादसा या साजिश? ट्रेन से महिला के दोनों पैर कटे, ट्रैक पर ही तड़पती रही, फर्रुखाबाद के कमालगंज में खौफनाक घटना

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Farrukhabad Train Accident/ अरुण सिंह: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के कमालगंज में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. घरेलू विवाद के बीच एक महिला ट्रेन के सामने पहुंच गई. हादसे में उसके दोनों पैर कट गए. मौके पर मौजूद लोगों ने पति पर शक जताते हुए उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
ट्रेन की चपेट में आई महिला
जानकारी के मुताबिक, कमालगंज थाना क्षेत्र के शेखपुर स्थित रेलवे गुमटी संख्या 138-सी के पास शनिवार को 40 वर्षीय शबनम ट्रेन की चपेट में आ गई. हादसा उस समय हुआ, जब वह अपने पति रियाज के साथ देवराजपुर स्थित अपनी ननद के घर जा रही थी. कासगंज से कानपुर अनवरगंज जा रही 15038 पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से महिला के दोनों पैर कट गए. गंभीर हालत में उसे पहले स्थानीय अस्पताल और फिर लोहिया जिला अस्पताल रेफर किया गया.
क्या बोले परिजन?
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के बाद महिला काफी देर तक रेलवे ट्रैक पर तड़पती रही. एक स्कूली छात्र ने एंबुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया. घटना के बाद मौके पर जुटी भीड़ ने पति रियाज को पकड़ लिया और गेटमैन के केबिन के बाहर लोहे की जंजीर से बांध दिया. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे भीड़ से छुड़ाकर हिरासत में ले लिया. परिजनों का कहना है कि शबनम की आंखों की रोशनी काफी कमजोर थी और वह मानसिक तनाव से भी गुजर रही थी.
घटना की जांच में जुटी पुलिस
वहीं, घटनास्थल पर मौजूद कुछ लोगों ने महिला को धक्का दिए जाने की आशंका भी जताई है. हालांकि, पुलिस ने अभी किसी भी संभावना की पुष्टि नहीं की है. फिलहाल पुलिस पति से पूछताछ कर रही है और यह जानने की कोशिश में जुटी है कि यह महज हादसा था, आत्महत्या का प्रयास था या फिर इसके पीछे कोई और वजह है. पुलिस का कहना है कि साक्ष्यों और बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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