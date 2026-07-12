/हादसा या साजिश? ट्रेन से महिला के दोनों पैर कटे, ट्रैक पर ही तड़पती रही, फर्रुखाबाद के कमालगंज में खौफनाक घटना

क्या बोले परिजन?

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के बाद महिला काफी देर तक रेलवे ट्रैक पर तड़पती रही. एक स्कूली छात्र ने एंबुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया. घटना के बाद मौके पर जुटी भीड़ ने पति रियाज को पकड़ लिया और गेटमैन के केबिन के बाहर लोहे की जंजीर से बांध दिया. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे भीड़ से छुड़ाकर हिरासत में ले लिया. परिजनों का कहना है कि शबनम की आंखों की रोशनी काफी कमजोर थी और वह मानसिक तनाव से भी गुजर रही थी.