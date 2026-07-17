खेत में काम करते-करते महिला को लगी गोली, गांव में मचा हड़कंप... आखिर किसने चलाई फायरिंग?

राज्य चुनें
फर्रुखाबाद/अरुण सिंह: फर्रुखाबाद के कायमगंज क्षेत्र में खेत में काम कर रही एक महिला को अचानक गोली लगने से हड़कंप मच गया. गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो महिला खेत में अचेत अवस्था में मिली. गंभीर हालत में पहले सीएचसी कायमगंज और फिर जिला अस्पताल रेफर किया गया. फिलहाल महिला की हालत स्थिर बताई जा रही है, जबकि पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर गोली चली कहां से.
कहां की है ये घटना?
घटना कायमगंज थाना क्षेत्र के पचरोली माधोपुर गांव की है. घायल महिला की पहचान भगवान देवी, पत्नी रणवीर सिंह के रूप में हुई है. परिजनों और ग्रामीणों के मुताबिक भगवान देवी खेत में कृषि कार्य कर रही थीं, तभी अचानक गोली चलने की आवाज आई. लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे तो महिला घायल अवस्था में खेत में पड़ी मिली. ग्रामीणों ने उन्हें चारपाई पर लिटाकर तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कायमगंज पहुंचाया.
सीएचसी में जांच के दौरान डॉक्टरों ने महिला के बाजू में गोली लगने की पुष्टि की. प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए डॉ. राम मनोहर लोहिया जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है. डॉक्टरों के अनुसार महिला की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है.
सबसे बड़ा सवाल यह है कि खेत में काम कर रही महिला को गोली आखिर लगी कैसे और चली कहां से? क्या यह किसी की लापरवाही का नतीजा है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? फिलहाल पुलिस घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है. जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा. फिलहाल महिला का इलाज जारी है और पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है. अब सभी की नजर पुलिस जांच पर है कि आखिर खेत तक गोली कैसे पहुंची.