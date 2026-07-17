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खेत में काम करते-करते महिला को लगी गोली, गांव में मचा हड़कंप... आखिर किसने चलाई फायरिंग?

फर्रुखाबाद के कायमगंज क्षेत्र में खेत में काम कर रही महिला भगवान देवी को अचानक गोली लग गई. गंभीर हालत में उन्हें पहले सीएचसी और फिर जिला अस्पताल रेफर किया गया. महिला की हालत फिलहाल स्थिर है, जबकि पुलिस गोली चलने के कारण और स्रोत की जांच कर रही है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 17, 2026, 07:26 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 07:26 PM IST
खेत में काम करते-करते महिला को लगी गोली, गांव में मचा हड़कंप... आखिर किसने चलाई फायरिंग?
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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