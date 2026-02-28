फतेहपुर में बेकाबू ट्रक ने 3 भाइयों को रौंदा, 2 की मौके पर मौत, घटना को लेकर ग्रामीणों ने लगाया जाम

Fatehpur News: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में शनिवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया. बांदा-टांडा हाईवे पर कटका बाईपास के पास तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार तीन भाइयों को पीछे से टक्कर मार दी. हादसे में दो मासूम सगे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चचेरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद चालक ट्रक समेत मौके से फरार हो गया.

तेज रफ्तार ट्रक ने तीनों को उड़ाया

जानकारी के अनुसार, राधानगर थाना क्षेत्र के मदनपुर मजरा शाह गांव निवासी मजदूर पिंकू कपरिया का 15 वर्षीय बेटा अनिल अपने छोटे भाई 11 वर्षीय विमल और आठ वर्षीय चचेरे भाई केशन को साइकिल पर बैठाकर सड़क किनारे पेड़ों से बेर तोड़ने गया था. दोपहर करीब एक बजे तीनों बच्चे घर लौट रहे थे, तभी पीछे से तेज गति में आ रहे ट्रक ने उन्हें कुचल दिया. टक्कर इतनी भीषण थी कि विमल और केशन की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि अनिल दूर जा गिरा और घायल हो गया.

हादसे के बाद ग्रामीणों ने लगाया जाम

हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. ग्रामीणों में भी भारी आक्रोश फैल गया और उन्होंने ट्रक व चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हाईवे पर विरोध शुरू कर दिया. कुछ समय के लिए भारी वाहनों की लंबी कतार लग गई और यातायात प्रभावित हुआ. सूचना मिलने पर राधानगर पुलिस, जयरामनगर चौकी पुलिस और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया.

ढाई घंटे बाद ग्रामीणों ने खोला जाम

करीब ढाई घंटे बाद पुलिस के आश्वासन पर ग्रामीण शांत हुए, जिसके बाद शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. घायल अनिल का इलाज कराया जा रहा है. मृत बच्चों के परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.

घटना पर पुलिस ने बताया

पुलिस के अनुसार, घटना के बाद कुछ देर के लिए भीड़ जुटने से यातायात बाधित हुआ था. मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि फरार ट्रक और चालक का पता लगाया जा सके.

