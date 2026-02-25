शादी में जा रहे थे, घर पहुंचे शव... फतेहपुर में दो बाइक की टक्कर में तीन भाईयों की दर्दनाक मौत

Fatehpur: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में शादी समारोह में शामिल होने जा रहे एक ही परिवार के लोगों के साथ बुधवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने टक्कर में तीन भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इस हादसे के बाद शादी का माहौल मातम में बदल गया और गांव में शोक की लहर दौड़ गई.

बाइकों की टक्कर से सड़क पर छिटक कर गिरे

जानकारी के मुताबिक हुसैनगंज थाना क्षेत्र के पतरहा गांव निवासी चार रिश्तेदार एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के एक गांव में शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे. अभी वे घर से कुछ दूरी ही तय कर पाए थे कि सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार सभी लोग सड़क पर दूर जा गिरे.

मरने वालों के नाम और उम्र

हादसे में राजेंद्र सिंह (30), मनथाल सिंह (40) और गोरेलाल (32) ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. वहीं श्याम सिंह (45) और दूसरी बाइक पर सवार मोतीलाल पासवान (50) गंभीर रूप से घायल हो गए. दुर्घटना होते ही आसपास के राहगीर घटनास्थल पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को सूचना दी.

Add Zee News as a Preferred Source

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल इलाज के लिए हथगांव स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया. वहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया, जबकि दोनों घायलों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.

पुलिस ने बताया

पुलिस के अनुसार हादसा देर शाम हुआ और अंधेरा होने के कारण प्रत्यक्षदर्शियों से स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है. प्रारंभिक जांच में दोनों मोटरसाइकिलों की आमने-सामने टक्कर की पुष्टि हो रही है, हालांकि दुर्घटना के सही कारणों की जांच जारी है.

इस दुखद हादसे ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है. जिस घर में शादी की तैयारी थी, वहां अब शोक और सन्नाटा पसरा हुआ है. ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने की मांग की है, ताकि ऐसे हादसे और न हों.

ये भी पढ़ें: बिजनौर में यमराज बनकर दौड़ी कार ने 3 की जान ली, बहराइच में स्कॉर्पियो ने चार को रौंदा

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.