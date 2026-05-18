फतेहपुर में सिलेंडर लीक से जोरदार ब्लास्ट, 9 लोग झुलसे, गंभीर हालत में ग्रीन कॉरिडोर बनाकर कानपुर रेफर

अवनीश सिंह/फतेहपुर: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के कल्यानपुर थाना क्षेत्र के पिलखिनी गांव में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां दो कमरों के मकान में गैस लीक होने की वजह से जोरदार ब्लास्ट हो गया. इस हादसे में मकान के अंदर मौजूद 6 लोग और बाहर से बचाने पहुंचे 3 लोग भी इसकी चपेट में आ गए. इस हादसे में कुल 9 लोग झुलस गए है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. हादसे का कारण गैस रिसाव बताया गया है. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

ग्रीन कॉरिडोर बनाकर घायलों को कानपुर पहुंचाया

घटना की सूचना मिलते ही थाना पुलिस और एंबुलेंस तत्काल मौके पर पहुंची और सभी घायलों को मलवां मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया. हालत गंभीर होने पर 8 घायलों को कानपुर रेफर किया गया है, जिन्हें ग्रीन कॉरिडोर बनाकर तेजी से कानपुर भेजा गया. वहां पर उनका इलाज शुरू करा दिया गया है.

शुरुआती जांच में गैस लीक वजह

एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि ब्लास्ट सिलेंडर फटने से नहीं बल्कि गैस लीक होने की वजह से हुआ है. उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, खुद एसपी और जिलाधिकारी ने मौके का निरीक्षण किया है और मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों से बातचीत कर घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं. अभी इसमें जितने घायल लोग हैं उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं. फिलहाल जिला प्रशासन और पुलिस लगातार पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं. सभी घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है और प्रशासन ने घटना की विस्तृत जांच शुरू कर दी है.