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कानपुर: बाइक टकराने के मामूली विवाद में पिता-पुत्र की निर्मम हत्या, एक घायल,दो आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार

Kanpur News: कानपुर शहर के नौबस्ता थाना क्षेत्र में रविवार देर रात मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है. बाइक टकराने के एक मामूली विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि तीन लोगों ने एक ही परिवार के तीन लोगों पर चाकू से हमला कर दिया.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 25, 2026, 10:36 AM IST
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कानपुर: बाइक टकराने के मामूली विवाद में पिता-पुत्र की निर्मम हत्या, एक घायल,दो आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार

कानपुर न्यूज/प्रवीण पांडे: उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के नौबस्ता थाना क्षेत्र में रविवार देर रात मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है. बाइक टकराने के एक मामूली विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि तीन लोगों ने एक ही परिवार के तीन लोगों पर चाकू से हमला कर दिया. इस हमले में पिता और उनके एक बेटे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा बेटा गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज हैलट अस्पताल में चल रहा है.

क्या है पूरा मामला?
प्राप्त जानकारी के अनुसार, कोयलानगर निवासी मार्बल कारीगर शिवनारायण तिवारी अपने दो बेटों, शिवम और सत्यम के साथ काम निपटाकर देर रात घर लौट रहे थे. जब वे नौबस्ता स्थित वृंदावन गेस्ट हाउस के पास एक शराब ठेके के समीप पहुंचे, तभी उनकी बाइक की टक्कर पास से गुजर रहे कुछ लोगों से हो गई. देखते ही देखते मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया.

वहां मौजूद लोगों के अनुसार, आरोपियों ने पहले शिवनारायण और उनके बेटों पर हेलमेट से हमला किया. विवाद जब बढ़ा, तो दबंगों ने अचानक चाकू निकाल लिए और तीनों पर एक के बाद एक कई वार किए. चाकू के इन घातक हमलों से शिवनारायण और उनके बेटे शिवम लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े, जबकि दूसरा बेटा सत्यम जान बचाने के लिए संघर्ष करता रहा.

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पुलिस की कार्रवाई
चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. स्थानीय जनता की सूझबूझ और तत्परता से भागने की कोशिश कर रहे तीन में से एक आरोपी को मौके पर ही दबोच लिया गया और उसे भीड़ ने जमकर पीटने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया. वहीं, अन्य दो आरोपी अपनी मोटरसाइकिल मौके पर ही छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में सफल रहे.

सूचना मिलते ही नौबस्ता पुलिस मौके पर पहुंची. और तीनों घायलों को इलाज के लिए पास के एक निजी अस्पताल ले गई. प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हैलट अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने शिवनारायण और शिवम को मृत घोषित कर दिया. वहीं, गंभीर रूप से घायल सत्यम की स्थिति नाजुक बनी हुई है और उसे डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है.

पुलिस जांच और इलाके में दहशत
इस दोहरे हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश है. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं. पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है, ताकि उसके साथियों की पहचान की जा सके. इलाके में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है.

वाराणसी में मामूली बाइक टक्कर पर पिता-पुत्र की पीट-पीटकर और चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. आक्रोशित लोगों ने एक आरोपी को पकड़ा, जबकि दो भागे.  पुलिस ने दबिश देकर दूसरे को पकड़ा. तीसरे आरोपी से मुठभेड़ में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी है. 

यह भी पढ़ें : गुज्जर गैंग के सरगना पर बड़ा एक्शन, लखनऊ पुलिस ने 9 आरोपी को दबोचा; जानिए क्या है वजह? 
 

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