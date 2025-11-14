कानपुर देहात में पिता ने बेटे को गोली मारकर उतारा मौत के घाट, आरोपी गिरफ़्तार

कानपुर देहात/आलोक त्रिपाठी: यूपी के कानपुर देहात से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आयी है. जहां एक शख्स का अपने ही बेटे और पत्नी के साथ विवाद हो गया. बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि शख्स ने अपने ही बेटे की लाइसेंसी बंदूक से गोली मार दी. गोल लगती ही युवक की मौत हो गई. महिला की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और आरोपी को गिरफ्तार किया है.

विस्तार से जानिए क्या है पूरा मामला

पूरा मामला कानपुर देहात जिले के डेरापुर थाना क्षेत्र के ग्राम जिगनिश में शुक्रवार की सुबह एक ऐसी वारदात सामने आई, जिसने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया. प्रार्थिनी आशा दीक्षित पत्नी दुर्गा प्रसाद दीक्षित द्वारा दी गई तहरीर के मुताबिक, उनका 24 वर्षीय पुत्र आयुष दीक्षित लंबे समय से मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या के चलते कानपुर में एक मनोचिकित्सक से इलाज करा रहा था. परिवार में पिछले कुछ समय से तनाव का माहौल बना हुआ था.

पिता-बेटे के बीच हुआ विवाद,

तहरीर के अनुसार, 14 नवंबर 2025 की सुबह करीब 5 बजे घर में किसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया. इसी दौरान आशा दीक्षित और उनके बेटे आयुष को पिता दुर्गा प्रसाद दीक्षित ने गालियां देते हुए मारपीट शुरू कर दी. स्थिति बिगड़ती देख आयुष ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन तभी आरोपी ने अपने घर में रखी लाइसेंसी बंदूक निकाल ली. देखते ही देखते विवाद ने भयावह रूप ले लिया और आरोपी पिता ने आयुष पर गोली चला दी.

गोली लगते ही युवक की मौत

गोली लगते ही आयुष की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया, जबकि मां आशा दीक्षित चीख-पुकार करते हुए पड़ोसियों को बुलाने लगीं. कुछ ही देर में गांव के लोग मौके पर जमा हो गए और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

सूचना पर डेरापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू की. पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है ताकि हत्या में इस्तेमाल हथियार और परिस्थितियों की पुष्टि की जा सके. पीड़िता आशा दीक्षित ने अपने पति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. पुलिस का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है.