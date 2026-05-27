सपा नेता इरफान सोलंकी पर FIR, मारपीट और 3 लाख की रंगदारी मांगने का आरोप, विधायक पत्नी का गनर सस्पेंड

Praveen Pandey/Kanpur: कानपुर में सपा के पूर्व विधायक हाजी इरफान सोलंकी और उनके समर्थकों से जुड़े विवाद ने मंगलवार देर रात तूल पकड़ लिया. चमनगंज थाना क्षेत्र स्थित हलीम मुस्लिम इंटर कॉलेज मैदान में बकरा बाजार के दौरान हुए हंगामे के बाद दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमे दर्ज कराए गए हैं. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, जबकि सुरक्षा में लापरवाही बरतने के आरोप में विधायक के गनर को निलंबित कर दिया गया है.

क्या है पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक बकरीद के मौके पर हलीम कॉलेज मैदान में हर साल की तरह इस बार भी बकरा बाजार लगाया गया था. आरोप है कि बाजार में आने वाले पशु व्यापारियों और ग्राहकों से अवैध वसूली की शिकायतें लगातार सामने आ रही थीं. इसी शिकायत की जानकारी मिलने पर सपा विधायक नसीम सोलंकी अपने पति इरफान सोलंकी के साथ देर रात मौके पर पहुंचीं. वहां पहुंचकर उन्होंने कथित वसूली का विरोध किया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए.

इरफान सोलंकी का आरोप

इरफान सोलंकी का आरोप है कि मंडी संचालन से जुड़े कुछ लोगों ने उनके गनर अजीम अहमद के साथ मारपीट की और उनकी वर्दी तक फाड़ दी. गनर की शिकायत पर चमनगंज पुलिस ने वफा अब्बास, फहद, इमरान समेत कई नामजद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ बलवा, सरकारी कार्य में बाधा, मारपीट और शांति भंग जैसी धाराओं में मामला दर्ज किया है.

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दूसरे पक्ष के आरोप

दूसरी ओर मंडी संचालक पक्ष ने भी पलटवार करते हुए इरफान सोलंकी और उनके समर्थकों पर मारपीट, धमकी और हंगामा करने का आरोप लगाया है. इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने पूर्व विधायक और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया है.

घटना के बाद इलाके में तनाव

घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया, जिसे देखते हुए चमनगंज समेत आसपास के कई थानों की पुलिस मौके पर तैनात की गई. डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव सहित वरिष्ठ अधिकारी भी हालात का जायजा लेने पहुंचे. एहतियात के तौर पर कॉलेज परिसर और आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रखा गया है.

घटना को लेकर विधायक का गनर सस्पेंड

उधर पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं. उन्होंने कहा कि विधायक की सुरक्षा में तैनात गनर अजीम अहमद को ड्यूटी में लापरवाही बरतने और भीड़ के बीच जाने के कारण निलंबित किया गया है. पूरे मामले की विस्तृत जांच जारी है.

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