Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3105453
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

मैनपुरी में 30 करोड़ का LUCC बैंक घोटाला! फिल्म एक्टर श्रेयस तलपड़े समेत 12 पर FIR, निवेश के नाम पर ठगी से मचा हड़कंप

Shreyas Talpade:बॉलीवुड अभिनेता श्रेयस तलपड़े समेत 12 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है. यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर की गई है. भोगांव के मोहल्ला मिश्राना निवासी ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर इन्वेस्टमेंट के नाम पर लाखों रुपये की ठगी का आरोप लगाया था.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Feb 11, 2026, 10:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बॉलीवुड अभिनेता श्रेयस तलपड़े
बॉलीवुड अभिनेता श्रेयस तलपड़े

 

मैनपुरी न्यूज/Shreyas Talpade multi crore scam: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के भोगांव थाने में बॉलीवुड अभिनेता श्रेयस तलपड़े समेत 12 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है. यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर की गई है. भोगांव के मोहल्ला मिश्राना निवासी ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर इन्वेस्टमेंट के नाम पर लाखों रुपये की ठगी का आरोप लगाया था. अदालत के निर्देश के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

LUCC बैंक के नाम पर करोड़ों की ठगी का आरोप
यह पूरा मामला सागा ग्रुप द्वारा संचालित ‘एलयूसीसी बैंक’ (LUCC Bank) से जुड़ा बताया जा रहा है. आरोप है कि इस बैंक की शाखाएं आगरा मंडल सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों में खोली गई थीं. बैंक ने खुद को आरबीआई के अधीन और सरकारी बैंकों जैसा भरोसेमंद बताकर लोगों को निवेश के लिए प्रेरित किया. ग्रामीण और कस्बाई इलाकों के सैकड़ों लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई यहां जमा कर दी.

Add Zee News as a Preferred Source

मैनपुरी में 30 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी की आशंका
पीड़ितों का दावा है कि अकेले मैनपुरी जिले में ही करीब 30 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी सामने आ रही है. नवंबर 2024 में निवेश की मैच्योरिटी पूरी होने पर जब लोगों ने अपना पैसा मांगा, तो बैंक संचालकों ने भुगतान से इनकार कर दिया. आरोप है कि पैसे मांगने पर उल्टा झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी गई.

नवी मुंबई के दंपति पर संचालन का आरोप
पीड़ितों के मुताबिक, नवी मुंबई निवासी समीर अग्रवाल और उनकी पत्नी सानिया अग्रवाल ने वर्ष 2015 में बैंक की शाखा शुरू की थी. समय के साथ बैंक ने तेजी से विस्तार किया, लेकिन अचानक शाखाओं पर ताला लटक गया और संचालक फरार हो गए। इससे निवेशकों में हड़कंप मच गया.

बॉलीवुड तक पहुंची घोटाले की आंच
इस मामले में अभिनेता श्रेयस तलपड़े का नाम सामने आने से विवाद और गहरा गया है. बताया जा रहा है कि तलपड़े समेत कुल 12 लोगों को नामजद किया गया है. हालांकि, मामले में उनकी भूमिका को लेकर पुलिस जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें : Allahabad High Court News: फिर बहाल हो सकते हैं IAS अभिषेक प्रकाश, घूसखोरी का केस रद्द, राहत मिलने की जगी आस

UP Budget 2026: आज पेश होगा यूपी का 'बाहुबली' बजट,  युवा-महिला-किसान...सब पर ध्यान; जानें 2027 चुनाव से पहले क्या हो सकता है ऐलान?
 

TAGS

Shreyas Talpade multi crore scam

Trending news

Invest UP bribery case
फिर बहाल हो सकते हैं IAS अभिषेक प्रकाश, घूसखोरी का केस रद्द, राहत मिलने की जगी आस
up budget 2026
आज पेश होगा यूपी का 'बाहुबली' बजट, जानें 2027 चुनाव से पहले क्या हो सकता है ऐलान?
Hardoi News
हरदोई में बारातियों से भरी बस डंपर से टकराई, हादसे में 15 लोग घायल, 11 की हालत गंभीर
uttarakhand rain alert
उत्तराखंड में बिगड़ने वाला है मौसम, चमोली समेत इन जिलों में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट
UP Budget 2026-27
UP Budget 2026 Live: कैबिनेट में पास हुआ यूपी का महा बजट, युवा-महिला-किसान...सब पर ध्यान; यहां पढ़ें पल-पल का अपडेट
Lucknow news
सीएम योगी का सैफई को तोहफा! आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के पास बनेगा लेवल-1 ट्रॉमा सेंटर
Gorakhpur News
खाकी का रौब दिखाकर ठगी और वसूली, गोरखपुर में फर्जी इंस्पेक्टर गिरफ्तार
kaushambi news
धोखे में बदला प्यार, गूगल की तकनीक बनी हथियार; रेलवे ट्रैक पर मिला महिला का शव
 Uttarakhand News
अब पहाड़ की राह आसान.. उत्तराखंड में रेलवे का बड़ा विस्तार, केंद्र ने खोल दिया खजाना
mahakumbh monalisa movie
महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा पहुंची प्रयागराज, अब फिल्म की कमाई से करेंगी ये बड़ा काम