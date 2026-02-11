मैनपुरी में 30 करोड़ का LUCC बैंक घोटाला! फिल्म एक्टर श्रेयस तलपड़े समेत 12 पर FIR, निवेश के नाम पर ठगी से मचा हड़कंप

Shreyas Talpade:बॉलीवुड अभिनेता श्रेयस तलपड़े समेत 12 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है. यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर की गई है. भोगांव के मोहल्ला मिश्राना निवासी ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर इन्वेस्टमेंट के नाम पर लाखों रुपये की ठगी का आरोप लगाया था.
मैनपुरी न्यूज/Shreyas Talpade multi crore scam: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के भोगांव थाने में बॉलीवुड अभिनेता श्रेयस तलपड़े समेत 12 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है. यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर की गई है. भोगांव के मोहल्ला मिश्राना निवासी ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर इन्वेस्टमेंट के नाम पर लाखों रुपये की ठगी का आरोप लगाया था. अदालत के निर्देश के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
LUCC बैंक के नाम पर करोड़ों की ठगी का आरोप
यह पूरा मामला सागा ग्रुप द्वारा संचालित ‘एलयूसीसी बैंक’ (LUCC Bank) से जुड़ा बताया जा रहा है. आरोप है कि इस बैंक की शाखाएं आगरा मंडल सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों में खोली गई थीं. बैंक ने खुद को आरबीआई के अधीन और सरकारी बैंकों जैसा भरोसेमंद बताकर लोगों को निवेश के लिए प्रेरित किया. ग्रामीण और कस्बाई इलाकों के सैकड़ों लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई यहां जमा कर दी.
मैनपुरी में 30 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी की आशंका
पीड़ितों का दावा है कि अकेले मैनपुरी जिले में ही करीब 30 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी सामने आ रही है. नवंबर 2024 में निवेश की मैच्योरिटी पूरी होने पर जब लोगों ने अपना पैसा मांगा, तो बैंक संचालकों ने भुगतान से इनकार कर दिया. आरोप है कि पैसे मांगने पर उल्टा झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी गई.
नवी मुंबई के दंपति पर संचालन का आरोप
पीड़ितों के मुताबिक, नवी मुंबई निवासी समीर अग्रवाल और उनकी पत्नी सानिया अग्रवाल ने वर्ष 2015 में बैंक की शाखा शुरू की थी. समय के साथ बैंक ने तेजी से विस्तार किया, लेकिन अचानक शाखाओं पर ताला लटक गया और संचालक फरार हो गए। इससे निवेशकों में हड़कंप मच गया.
बॉलीवुड तक पहुंची घोटाले की आंच
इस मामले में अभिनेता श्रेयस तलपड़े का नाम सामने आने से विवाद और गहरा गया है. बताया जा रहा है कि तलपड़े समेत कुल 12 लोगों को नामजद किया गया है. हालांकि, मामले में उनकी भूमिका को लेकर पुलिस जांच कर रही है.
