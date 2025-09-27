Etawah News: यूपी के इटावा में नगर पालिका के वरिष्ठ लिपिक द्वारा यमुना नदी में कूदकर आत्महत्या करने के मामले में बड़ा एक्‍शन देखने को म‍िला है. इटावा पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व चेयरमैन रहे कुलदीप उर्फ संटू गुप्ता, उनकी पत्नी एवं वर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष समेत 5 लोगों के खिलाफ थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया है. मृतक ने मरने से पहले सुसाइड नोट में सभी को दोषी ठहराया था.

यह है पूरा मामला

दरअसल, इटावा के थाना सिविल लाइन इलाके के कृष्णापुरम कॉलोनी सराय दयानत के रहने वाले राजीव यादव नगर पालिका में वरिष्‍ठ लिपिक पद पर कार्यरत थे. साथ ही वह कर्मचारी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्‍यक्ष भी थे. पिछले दिनों राजीव यादव यमुना नदी के पुल पर बाइक खड़ी करके नदी में छलांग लगा दी थी. इसके बाद 24 घंटे कड़ी मशक्कत के चलते एसडीआरएफ टीम ने शव को नदी से बरामद किया था. इसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया था.

इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज

वहीं इस मामले में मृतक राजीव यादव ने छलांग लगाने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा था. इसमें नगरपालिका अध्यक्ष समेत 5 लोगों को दोषी ठहराया था. इस मामले में मृतक के बेटे की तहरीर पर थाना कोतवाली में 5 लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. इसमें वर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष ज्योति गुप्ता, उनके पति व पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रहे सपा नेता कुलदीप उर्फ संटू गुप्ता, अधिशाषी अधिकारी संतोष कुमार मिश्रा, रिटायर पेशकार अतर सिंह रिटायर्ड कर्मचारी सुनील कुमार वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है.

पुलिस ने जांच शुरू की

सीओ सिटी ने बताया कि सुसंगत धाराओं में तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया गया है इस मामले में जांच पड़ताल की जा रही है. आरोपियों के खिलाफ जांच की जा रही है. उनकी तलाश के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है. जल्‍द ही गिरफ्तार कर पूछताछ की जाएगी.

