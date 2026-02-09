शरीर काला पड़ा, खाल झुलसी....बेटी को छाती से भी लगा न सकी मां, नर्सिंग होम में शॉर्ट सर्किट से जिंदा जली नवजात

प्रवीण पांडे/कानपुर: यूपी के कानपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. कानपुर के राजा हॉस्पिटल के एनआईसीयू में वार्मर मशीन में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से एक नवजात बच्ची की जिंदा जलकर मौत हो गई. उसका पूरा शरीर जलकर काला हो गया. हादसे के बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया. 112 नंबर डायल कर घटना की सूचना पुलिस को दी. जानकारी मिलते ही बिठूर थाने का फोर्स मौके पर पहुंची. पुलिस ने किसी तरह से परिवारवालों को शांत कराया और एनआईसीयू को सील कर दिया.

पढ़ें पूरा मामला

दरअसल बाकरगंज निवासी अरुण निषाद रविवार सुबह अपनी पत्नी की डिलेवरी के लिए राजा हॉस्पिटल लेकर गए थे. अरुण ने पुलिस को बताया कि शाम करीब 4 बजे पत्नी को बेटी हुई. डॉक्टरों ने पत्नी को वार्ड में शिफ्ट कर दिया. बेटी को हॉस्पिटल के एनआईसीयू में भर्ती कर दिया. जानकारी के मुताबिक जन्म के बाद बच्ची को एनआईसीयू वार्ड में वार्मर मशीन पर रखा गया था और वार्मर मशीन में शॉर्ट सर्किट होने से अचानक आग गई.

Bed पर ही झुलस गई बेटी

जिस बेड में मेरी बेटी लेटी हुई थी, उसमें आग लग गई. आग से मेरी बेटी बुरी तरह झुलस गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. चार-पांच घंटे तक हॉस्पिटल के कर्मी इस घटना हो छिपाए रहे. मगर जब मैंने कहा कि मुझे मेरी बेटी को देखना है तो उन्होंने घटना की जानकारी दी. अरुण ने पुलिस को बताया कि अस्पताल स्टाफ की लापरवाही के कारण हादसा हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

परिवार ने लगाए अस्पताल पर लापरवाही के आरोप

मेरी बेटी की मौत के जिम्मेदार हॉस्पिटल वाले हैं. उनका कहना है कि यदि सुरक्षा मानकों का सही से पालन किया जाता और मशीनों की नियमित जांच होती, तो इस हादसे को टाला जा सकता था. यह हादसा इसलिए भी ज्यादा मार्मिक है क्योंकि मृत नवजात अपने माता‑पिता की पहली संतान थी. जिस घर में किलकारियां गूंजनी थीं, वहां मातम पसर गया. परिजनों का रो‑रोकर बुरा हाल है.

Meerut News: मेरठ में चल रहा था दवाओं का काला धंधा, 55 लाख की नशीली दवाएं बरामद, गोदाम मालिक गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!