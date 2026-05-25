उन्नाव : खाना बनाते समय छप्पर मे गिरी आग, गृहस्थी जलकर हुई राख

उन्नाव न्यूज/ज्ञानेंद्र प्रताप: उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के सदर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मरौंदा मझवारा गांव में सोमवार को खाना बनाते समय हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में एक परिवार की पूरी गृहस्थी जलकर खाक हो गई. चूल्हे से निकली एक चिंगारी ने पल भर में विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे परिवार के सिर से छत छिन गई और जमा-पूंजी आग की भेंट चढ़ गई.

कैसे हुई घटना

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मरौंदा मझवारा गांव में दोपहर के समय गृहणी अपने घर में चूल्हे पर भोजन पका रही थी. इसी दौरान चूल्हे से उड़ी एक चिंगारी पास में ही स्थित छप्पर पर जा गिरी. सूखी घास और फूस से बने होने के कारण आग ने देखते ही देखते पूरे छप्पर को अपनी चपेट में ले लिया. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि परिवार के लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही आग पूरे घर में फैल गई.

ग्रामीणों की तत्परता और कड़ी मशक्कत

आग लगने की सूचना मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया और अफरातफरी का माहौल कायम हो गया. शोर सुनकर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए. ग्रामीणों ने तत्काल अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया. बाल्टियों में पानी और मिट्टी डालकर काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया, जिससे आग को आसपास के अन्य घरों में फैलने से रोक लिया गया.

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भारी नुकसान का अनुमान

इस अग्निकांड में परिवार को भारी नुकसान उठाना पड़ा है. घर के अंदर रखा सारा कीमती सामान, कपड़े, बिस्तर और बर्तन जलकर राख हो गए. सबसे दुखद पहलू यह है कि परिवार ने साल भर की मेहनत से जो 5 कुंटल गेहूं का भंडारण कर रखा था, वह भी पूरी तरह जलकर स्वाहा हो गया. इस घटना से परिवार के सामने अब भरण-पोषण और सिर छुपाने का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है.

घटना की सूचना मिलते ही परियर चौकी की पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची. राजस्व टीम ने घटना स्थल का मुआयना किया और पीड़ित परिवार के हुए नुकसान का आकलन किया. अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी और हर संभव सरकारी मदद दिलाने का आश्वासन दिया है. लेखपाल द्वारा रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसे जल्द ही उच्च अधिकारियों को सौंपा जाएगा ताकि प्रभावित परिवार को नियमानुसार मुआवजा मिल सके.

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