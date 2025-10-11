Advertisement
एक ने रेल पटरी चुनी, दूसरी ने फंदा.....फ‍िरोजाबाद में करवाचौथ के दूसरे दिन ही पति-पत्नी ने दी जान

Firozabad News: पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर करवा चौथ के दिन विवाद हुआ था. अगले दिन सुबह पति की लाश रेल की पटरी पर मिली. वहीं, पत्नी की लाश घर के अंदर एक कमरे में पाई गई. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 11, 2025, 11:21 PM IST
एक ने रेल पटरी चुनी, दूसरी ने फंदा.....फ‍िरोजाबाद में करवाचौथ के दूसरे दिन ही पति-पत्नी ने दी जान

Premendra kumar/Firozabad News: यूपी के फिरोजाबाद में पति-पत्नी ने करवा चौथ के अगले ही दिन आत्महत्या कर ली. पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर करवा चौथ के दिन विवाद हुआ था. अगले दिन सुबह पति की लाश रेल की पटरी पर मिली. वहीं, पत्नी की लाश घर के अंदर एक कमरे में पाई गई. पति-पत्‍नी की आत्‍महत्‍या की इस घटना से पूरे इलाके में गम का माहौल है. 

यह है पूरा मामला 
सुसाइड का यह मामला मटसेना थाना क्षेत्र में गांव दौकेलीका है, जहां शनिवार सुबह रेलवे ट्रैक पर प्रमोद की लाश मिली. बताया गया कि प्रमोद नगला श्रोती का रहने वाला था. सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. जब परिजन प्रमोद के सुसाइड के बाद घर पहुंचे, तो उनको पता लगा कि प्रमोद की पत्नी निशा ने भी आत्महत्या कर ली है. उसकी लाश कमरे में मिली.

करवाचौथ के दिन हुई थी लड़ाई 
पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों से पूछताछ की. परिजनों ने पुलिस को बताया कि शनिवार को करवाचौथ के दिन दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. इसके बाद पति-पत्नी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. सूचना मिलने पर निशा के मायके वाले भी गांव पहुंचे. प्रमोद मजदूरी करता था. पुलिस का कहना है कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं. और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

परिजनों से पूछताछ कर रही पुलिस 
सीओ सदर चंचल त्यागी का कहना है कि पति-पत्‍नी के आत्‍महत्‍या की घटना सामने आई है. दोनों शवों को पोस्‍टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. शुरुआती जांच में पता चला है कि करवाचौथ पर दोनों में किसी बात को लेकर लड़ाई हुई थी. अगले ही दिन ऐसी घटना हो गई. पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है. 

डिसक्लेमर- Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

