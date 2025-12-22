Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3049899
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

अनोखा फैसला! कानपुर में पांच खूंखार कुत्तों को ‘उम्रकैद’, जानें क्याें सुनाई गई सजा?

Kanpur News: पिछले दिनों यूपी की योगी सरकार ने आवारा कुत्तों के काटने के बढ़ते मामलों को लेकर बड़ा आदेश दिया था. इसका कानपुर में पालन किया गया है. कानपुर में आवारा कुत्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 22, 2025, 06:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Kanpur News: गंभीर अपराधों में उम्रकैद की सजा देते आपने सबने सुना होगा. ठीक उसी तरह कानपुर में आवारा कुत्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. सुनकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है. कानपुर में आवारा कुत्तों को उम्रभर के लिए कैद की सजा सुनाई गई है. आइए जानते हैं पूरा माजरा. 

योगी सरकार ने दिया था आदेश
दरअसल, पिछले दिनों आवारा कुत्तों के काटने के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी की योगी सरकार ने एक आदेश जारी किया था. इसमें कहा गया था, यदि कुत्ता एक बार काटता है तो उसे 10 दिनों के लिए एबीसी सेंटर में रखा जाएगा. वहीं, अगर वही कुत्ता दो बार या दो से अधिक लोगों को काटता है तो उसे हमेशा के लिए एबीसी यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में रखा जाएगा. 

कानपुर में सुनाई गई सजा
इसी क्रम में कानपुर में 4 से 5 कुत्तों को अब एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में रखा गया है. इनकी निगरानी की जा रही है. चीफ वेनेटरी ऑफिसर डॉ. आरके निरंजन ने बताया कि लगातार कानपुर नगर निगम की टीम आवारा कुत्तों की नसबंदी कर रही है. साथ ही साथ एबीसी सेंटर में भी उन्हें बेहतर खान-पान की व्यवस्था दी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कानपुर में हुई कुत्तों पर उम्र कैद की कार्रवाई चर्चा का विषय बन गई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

हमेशा एबीसी सेंटर में रहना होगा
उन्होंने बताया कि फिलहाल एबीसी सेंटर में अब इन डॉग्स को तब तक रखा जाएगा, जब तक कि कोई उन्हें गोद लेने के लिए राजी नहीं हो जाता. इसके बाद भी माइक्रोचिप से लगातार इनकी मॉनिटरिंग की जाएगी. अगर कोई इन्हें गोद लेने के लिए आगे नहीं आता है तो इन्हें हमेशा के लिए एबीसी सेंटर में ही रखा जाएगा. ताकि स्ट्रीट डॉग्स के बढ़ते हमलो के मामले पर लगाम लगाई जा सकें. 

यह भी पढ़ें : मधुमक्खियों का दिल्ली-कानपुर फ्लाइट पर सवा घंटे रहा कब्जा! कानपुर चकेरी एयरपोर्ट पर मची अफरा-तफरी, एयरपोर्ट प्रशासन के छूटे पसीने

यह भी पढ़ें :  कानपुर में पुष्पा स्टाइल में तस्करी ! रुई से भरे ट्रक में निकली 853 पेटी अवैध शराब

TAGS

Kanpur News

Trending news

Kanpur News
अनोखा फैसला! कानपुर में पांच खूंखार कुत्तों को ‘उम्रकैद’, जानें क्याें सुनाई गई सजा?
Saharanpur news
सहारनपुर के स्कूलों में नहीं मनाया जाएगा क्रिसमस डे? बजरंग दल ने डीएम से की ये मांग
up govt supplementary budget
जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेसवे तक नई रफ्तार: अनुपूरक बजट में हुआ बडा ऐलान
Magh Mela 2026
माघ मेले में स्नान पर्व पर नहीं होगी भगदड़! भीड़ नियंत्रण काे रेलवे का नया फॉर्मूला
Muzaffarnagar news
ए तुमने चोरी की गाड़ी खरीदी है... मुजफ्फरनगर में नकली पुलिस असली पुलिस के हत्थे चढ़ी
Sambhal news
हाथ-पैर को धड़ से अलग, ग्राइंडर से किए पति के टुकड़े ! संभल में पत्नी ने पार की हदें
Anupurak Budget
अनुपूरक बजट क्‍या होता है? योगी सरकार 24,496.98 करोड़ रुपये के बजट से क्या करेगी?
bulandshahr news
NH-91 पर मां बेटी के साथ गैंगरेप मामले में बड़ा फैसला, 9 साल बाद मिला इंसाफ
Noida News
पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर खड़े ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार ! तीन की दर्दनाक मौत
mirzapur news
कफ सिरप कांड में बड़ा खुलासा ! 500 करोड़ की तस्करी, विधान सभा में हंगामा