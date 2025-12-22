अनोखा फैसला! कानपुर में पांच खूंखार कुत्तों को ‘उम्रकैद’, जानें क्याें सुनाई गई सजा?

Kanpur News: गंभीर अपराधों में उम्रकैद की सजा देते आपने सबने सुना होगा. ठीक उसी तरह कानपुर में आवारा कुत्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. सुनकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है. कानपुर में आवारा कुत्तों को उम्रभर के लिए कैद की सजा सुनाई गई है. आइए जानते हैं पूरा माजरा.

योगी सरकार ने दिया था आदेश

दरअसल, पिछले दिनों आवारा कुत्तों के काटने के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी की योगी सरकार ने एक आदेश जारी किया था. इसमें कहा गया था, यदि कुत्ता एक बार काटता है तो उसे 10 दिनों के लिए एबीसी सेंटर में रखा जाएगा. वहीं, अगर वही कुत्ता दो बार या दो से अधिक लोगों को काटता है तो उसे हमेशा के लिए एबीसी यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में रखा जाएगा.

कानपुर में सुनाई गई सजा

इसी क्रम में कानपुर में 4 से 5 कुत्तों को अब एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में रखा गया है. इनकी निगरानी की जा रही है. चीफ वेनेटरी ऑफिसर डॉ. आरके निरंजन ने बताया कि लगातार कानपुर नगर निगम की टीम आवारा कुत्तों की नसबंदी कर रही है. साथ ही साथ एबीसी सेंटर में भी उन्हें बेहतर खान-पान की व्यवस्था दी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कानपुर में हुई कुत्तों पर उम्र कैद की कार्रवाई चर्चा का विषय बन गई है.

हमेशा एबीसी सेंटर में रहना होगा

उन्होंने बताया कि फिलहाल एबीसी सेंटर में अब इन डॉग्स को तब तक रखा जाएगा, जब तक कि कोई उन्हें गोद लेने के लिए राजी नहीं हो जाता. इसके बाद भी माइक्रोचिप से लगातार इनकी मॉनिटरिंग की जाएगी. अगर कोई इन्हें गोद लेने के लिए आगे नहीं आता है तो इन्हें हमेशा के लिए एबीसी सेंटर में ही रखा जाएगा. ताकि स्ट्रीट डॉग्स के बढ़ते हमलो के मामले पर लगाम लगाई जा सकें.

