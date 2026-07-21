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BJP बदले की भावना से काम कर रही... जेल में बंद सपा विधायक से मिलने पहुंचे पूर्व मंत्री, लगाया भेदभाव का आरोप

Farrukhabad News: पूर्व मंत्री रामआसरे विश्वकर्मा ने मंगलवार को फतेहगढ़ जेल में सपा विधायक रमाकांत यादव से मुलाकात की. इस दौरान जेल में मिलने वाली सुविधाओं पर सवाल उठाया.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 21, 2026, 05:12 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 05:12 PM IST
BJP बदले की भावना से काम कर रही... जेल में बंद सपा विधायक से मिलने पहुंचे पूर्व मंत्री, लगाया भेदभाव का आरोप
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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