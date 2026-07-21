BJP बदले की भावना से काम कर रही... जेल में बंद सपा विधायक से मिलने पहुंचे पूर्व मंत्री, लगाया भेदभाव का आरोप

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अरुण सिंह/फर्रुखाबाद: केंद्रीय कारागार फतेहगढ़ में बंद आजमगढ़ के बाहुबली सपा विधायक रमाकांत यादव से पूर्व मंत्री रामआसरे विश्वकर्मा ने मंगलवार को मुलाकात की. इस दौरान पूर्व मंत्री करीब आधा घंटे तक जेल के अंदर रहे और और उनका हाल-चाल जाना. साथ ही जेल के अंदर मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में भी जानकारी ली और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कई मुद्दों पर राजनीतिक चर्चा की. इसके बाद पूर्व मंत्री सेंट्रल जेल से बाहर निकाल कर आए, जहां उन्होंने मीडिया से बात की.
चार साल से जेल में बंद हैं विधायक रमाकांत यादव
पूर्व मंत्री रामआसरे विश्वकर्मा ने बताया कि रमाकांत पिछले करीब 4 साल से बंद हैं, उनसे आज मुलाकात करने आए थे और हमारी शिष्टाचार मुलाकात थी. क्षेत्र और जनपद आजमगढ़ होने के नाते हाल-चाल लेने आए थे. जेल के अंदर कैसी क्या व्यवस्थाएं हैं? इस पर पूर्व मंत्री राम आसरे विश्वकर्मा ने बताया कि भाजपा सरकार बदले की भावना से काम कर रही है. यह विधायक को जो मान्य सुविधाएं हैं या बी कैटेगरी की जो सुविधाएं हैं, जेल में विधायक को, वह नहीं दी जा रहे हैं.
जेल में सुविधाएं न मिलने का आरोप
रमाकांत ने बताया कि जो बेसिक सुविधा होती हैं बेडशीट है, चद्दर है या खाने पीने का है, PCO का है, यह सारी चीजें जो हैं उपलब्ध इसलिए नहीं कराई जा रहीं हैं कि वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, और समाजवादी पार्टी का विधायक होने के कारण उनके साथ दोहरा बर्ताव किया जा रहा है, जो नियमों के विपरीत है और सरकार के निर्देश पर ये सब कुछ हो रहा है. यह सरकार विपक्ष के लोगों को और समाजवादी पार्टी के लोगों से दुश्मनों जैसा व्यवहार करती है और इनसे भेदभाव रखती है यह सरकार न लोकतंत्र में विश्वास रखती है और ना संविधान में विश्वास करती है, और ना नियम कानून में विश्वास करती है, केवल अत्याचार और अनावश्यक दबाव बनाने का काम करती है.