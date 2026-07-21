BJP बदले की भावना से काम कर रही... जेल में बंद सपा विधायक से मिलने पहुंचे पूर्व मंत्री, लगाया भेदभाव का आरोप

जेल में सुविधाएं न मिलने का आरोप

रमाकांत ने बताया कि जो बेसिक सुविधा होती हैं बेडशीट है, चद्दर है या खाने पीने का है, PCO का है, यह सारी चीजें जो हैं उपलब्ध इसलिए नहीं कराई जा रहीं हैं कि वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, और समाजवादी पार्टी का विधायक होने के कारण उनके साथ दोहरा बर्ताव किया जा रहा है, जो नियमों के विपरीत है और सरकार के निर्देश पर ये सब कुछ हो रहा है. यह सरकार विपक्ष के लोगों को और समाजवादी पार्टी के लोगों से दुश्मनों जैसा व्यवहार करती है और इनसे भेदभाव रखती है यह सरकार न लोकतंत्र में विश्वास रखती है और ना संविधान में विश्वास करती है, और ना नियम कानून में विश्वास करती है, केवल अत्याचार और अनावश्यक दबाव बनाने का काम करती है.