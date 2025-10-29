Advertisement
सपा में फिर दिखी एकता की झलक....इरफान सोलंकी ने आजम खान से की मुलाकात, अखिलेश को लेकर क्या कहा?

Rampur News: जेल से बाहर आने के बाद पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी अपनी पत्नी नसीम सोलंकी के साथ मुलाकात करने पहुंचे.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 29, 2025, 05:21 PM IST
Azam Khan and Irfan Solanki
Rampur News: कानपुर के ​सीसामऊ से पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी बुधवार को आजम खान से मिलने रामपुर पहुंचे. आजम खान के रामपुर​ स्थित आवास पर हुई मुलाकात के बाद इरफान सोलंकी ने कहा कि सपा नेता आजम खान के साथ बहुत ज्यादती हुई. इनके साथ भी बहुत अन्याय हुआ, बहुत अपमान हुआ और ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ खत्म हो गया. सब कुछ अभी भी जारी है. उन्होंने कहा कि हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे. 

इरफान सोलंकी ने इसे पारिवारिक मुलाकात बताया 
इरफान सोलंकी ने कहा कि आजम खान उनके लिए पिता समान हैं और वह पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं. यह राजनीतिक बैठक नहीं बल्कि पारिवारिक मुलाकात है. इरफान सोलंकी ने कहा कि उनकी और आजम खान की मुलाकात को कुछ लोग सियासी नजरिए से देख रहे हैं, लेकिन उनके लिए यह एक भावनात्मक जुड़ाव का पल है. इरफान सोलंकी ने कहा कि आप इसे राजनीतिक मुलाकात मान सकते हैं, मैं इसे पारिवारिक देखता हूं. 

जनता न्याय करेगी
वहीं, इरफान सोलंकी से सवाल पूछा गया कि आपकी और आजम खान की इस मुलाकात के बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मालूम है तो पूर्व सपा विधायक ने कहा कि वह हमारे नेता हैं, मेरे बॉस हैं. उन्हें क्यों नहीं पता होगा. आजम खान के खिलाफ चल रहे मुकदमों को लेकर इरफान सोलंकी ने कहा कि मेरा मानना है जो भी कुछ हो रहा है जनता सब जानती है. आने वाले समय में जनता न्याय करेगी. बता दें कि आजम खान से मुलाकात के दौरान इरफान की पत्नी व सपा विधायिका नसीम सोलंकी भी मौजूद रहीं. 

