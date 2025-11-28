3 बार के सांसद, 10 साल मंत्री रहे श्रीप्रकाश जायसवाल का निधन, कानपुर में ली अंतिम सांस

Shriprakash Jaiswal Passes Away: श्रीप्रकाश जायसवाल पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री और कोयला मंत्री रह चुके हैं. वह काफी समय से बीमार चल रहे थे. शुक्रवार को तबीयत ज्यादा खराब होने पर उन्हें कानपुर कार्डियोलॉजी ले जाया गया, जहां उन्हें बचाया नहीं जा सका.
Shriprakash Jaiswal Passes Away: पूर्व केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्रीप्रकाश जायसवाल का शुक्रवार रात को निधन हो गया. श्रीप्रकाश जायसवाल पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री और कोयला मंत्री रह चुके हैं. वह काफी समय से बीमार चल रहे थे. शुक्रवार को तबीयत ज्यादा खराब होने पर उन्हें कानपुर कार्डियोलॉजी ले जाया गया, जहां उन्हें बचाया नहीं जा सका.
तीन बार के सांसद, 10 साल मंत्री रहे
श्रीप्रकाश जायसवाल कानपुर से तीन बार के सांसद रह चुके थे. साथ ही 10 साल तक केंद्र में मंत्री भी रहे. उनके निधन की खबर मिलने पर पोखरपुर स्थित उनके आवास पर बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे. श्रीप्रकाश पुराने कांग्रेसी नेता थे. साल 1999 से 2014 तक वह उनकी गिनती कांग्रेस के बड़े नेताओं में होती थी. 1989 में वह मेयर का चुनाव लड़े थे और जीत गए थे. इसके बाद वह 1999 में भाजपा सांसद जगतवीर सिंह द्रोण को हराकर पहली बार कानपुर लोकसभा सीट से सांसद बने थे.
15 साल तक कानपुर का प्रतिनिधित्व किया
इतना ही नहीं वह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी रहे. 2004 में लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया था. इसके बाद 2014 तक वह कोयला राज्यमंत्री रहे. वह कानपुर में सतीश महाना को भी चुनाव हरा चुके थे. लगातार 15 वर्षों तक वे संसद में कानपुर का प्रतिनिधित्व करते रहे. श्रीप्रकाश जायसवाल के निधन पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर उनके निधन पर दुख जताया है.
सीएम योगी ने एक्स पर लिखा, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ राजनेता श्रीप्रकाश जायसवाल जी का निधन अत्यंत दुःखद है. उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि! प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान व शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति!