Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3022229
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

3 बार के सांसद, 10 साल मंत्री रहे श्रीप्रकाश जायसवाल का निधन, कानपुर में ली अंतिम सांस

Shriprakash Jaiswal Passes Away: श्रीप्रकाश जायसवाल पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री और कोयला मंत्री रह चुके हैं. वह काफी समय से बीमार चल रहे थे. शुक्रवार को तबीयत ज्यादा खराब होने पर उन्हें कानपुर कार्डियोलॉजी ले जाया गया, जहां उन्हें बचाया नहीं जा सका. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 28, 2025, 09:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shriprakash Jaiswal
Shriprakash Jaiswal

Shriprakash Jaiswal Passes Away: पूर्व केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्रीप्रकाश जायसवाल का शुक्रवार रात को निधन हो गया. श्रीप्रकाश जायसवाल पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री और कोयला मंत्री रह चुके हैं. वह काफी समय से बीमार चल रहे थे. शुक्रवार को तबीयत ज्यादा खराब होने पर उन्हें कानपुर कार्डियोलॉजी ले जाया गया, जहां उन्हें बचाया नहीं जा सका. 

तीन बार के सांसद, 10 साल मंत्री रहे 
श्रीप्रकाश जायसवाल कानपुर से तीन बार के सांसद रह चुके थे. साथ ही 10 साल तक केंद्र में मंत्री भी रहे. उनके निधन की खबर मिलने पर पोखरपुर स्थित उनके आवास पर बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे. श्रीप्रकाश पुराने कांग्रेसी नेता थे. साल 1999 से 2014 तक वह उनकी गिनती कांग्रेस के बड़े नेताओं में होती थी. 1989 में वह मेयर का चुनाव लड़े थे और जीत गए थे. इसके बाद वह 1999 में भाजपा सांसद जगतवीर सिंह द्रोण को हराकर पहली बार कानपुर लोकसभा सीट से सांसद बने थे. 

15 साल तक कानपुर का प्रतिनिधित्व किया 
इतना ही नहीं वह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी रहे. 2004 में लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया था. इसके बाद 2014 तक वह कोयला राज्यमंत्री रहे. वह कानपुर में सतीश महाना को भी चुनाव हरा चुके थे. लगातार 15 वर्षों तक वे संसद में कानपुर का प्रतिनिधित्व करते रहे. श्रीप्रकाश जायसवाल के निधन पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर उनके निधन पर दुख जताया है.

Add Zee News as a Preferred Source

सीएम योगी ने एक्स पर लिखा, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ राजनेता श्रीप्रकाश जायसवाल जी का निधन अत्यंत दुःखद है. उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि! प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान व शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति!

TAGS

shriprakash jaiswal

Trending news

shriprakash jaiswal
Shriprakash Jaiswal: 3 बार के सांसद, 10 साल मंत्री रहे श्रीप्रकाश जायसवाल का निधन
Firozabad news
यूपी के इस जिले में बनकर तैयार हुआ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जल्द शुरू होगा जमीन आवंटन
Sonbhadra News
19 साल बाद मिला इंसाफ!...शारदा चौबे हत्याकांड में सोनभद्र कोर्ट का बड़ा फैसला
Saharanpur news
मां! आप बस रिश्ता देख लीजिए...थाना प्रभारी ने निभाई 'भाई और पिता' की भूमिका
Haridwar Kumbh
हरिद्वार कुंभ 2027: CM धामी ने गंगा किनारे संतों संग की बैठक, स्नान की तारीखें तय
Saharanpur news
शहीदों का अपमान?...यूपी में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान से मचा सियासी भूचाल
Chandauli News
चकिया में अवैध पैथोलॉजी पर बड़ी कार्रवाई, एसडीएम की छापेमारी में खुली पोल
Shamli news
महानगरों की तरह विकसित हो रहा यूपी का ये जिला! होगा 2000 करोड़ का औद्योगिक निवेश
Agra News
WPL में चमकी आगरा की बेटी, दीप्ति शर्मा बनीं दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी
Sahjanwa-Dohrighat Rail Line
पूर्वांचल को नई रेल लाइन!11 नए रेलवे स्टेशन,UP-बिहार को मिलेगी सुपरफास्ट कनेक्टिविटी