Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2969921
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

कानपुर में तलाब बना काल! नाव पलटने से चार भाई डूबे, एक की मौत

Kanpur News :  कानपुर में तालाब से सिंघाड़ा तोड़ते समय नाव पलटने से चार बच्चे डूब गए.जिसमें से  तीन को ग्रामीणों ने बचाया , एक की मौत. जिसके बाद से पुलिस और तहसील प्रशासन मौके पर पहुँचकर इस मामले की  जांच जुट गए

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 21, 2025, 03:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कानपुर में तलाब बना काल! नाव पलटने से चार भाई डूबे, एक की मौत

कानपुर न्यूज/प्रवीन पाण्डे: कानपुर  में तालाब से सिंघाड़ा तोड़ने गए चार बच्चों के साथ हादसा हो गया.  जानकारी के अनुसार, बच्चों ने तालाब में नाव से सिंघाड़ा तोड़ने की कोशिश की, तभी नाव अचानक पलट गई. इस हादसे में तीन सगे भाई-बहन और एक पड़ोसी का बच्चा शामिल था.

क्या है पूरा मामला ?
दरअसल, यह घटना कानपुर हादसे के तुरंत बाद मौके पर ग्रामीण और आस-पास के लोग पहुंच गए. उन्होंने डूबते बच्चों को बचाने की कोशिश की. तीन बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि एक बच्चा डूबकर अपनी जान गंवा बैठा. मृतक बच्चे की उम्र लगभग 8-10 वर्ष बताई जा रही है. घायल बच्चों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है.

पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुँचे
घटना की सूचना मिलते ही बिल्हौर थाना पुलिस और तहसील प्रशासन भी मौके पर पहुँच गए. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. तहसील प्रशासन ने भी प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत देने की व्यवस्था शुरू कर दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

ग्रामीणों में हड़कंप, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल
हादसे के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया. ग्रामीणों ने बताया कि तालाब के पास पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं थे और बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं था. कई लोग प्रशासन से इस तरह के हादसों से बचने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं.

प्रशासन की अपील
पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने बच्चों और उनके अभिभावकों से सावधानी बरतने की अपील की है. उन्होंने कहा कि जल निकायों के पास बच्चों को अकेले नहीं भेजना चाहिए और नावों में हमेशा सुरक्षा उपकरण का इस्तेमाल किया जाना चाहिए.

 

यह भी पढ़ें : यूपी के इस मंदिर में यमराज के साथ होती है बहन की पूजा, भाई दूज पर उमड़ता भक्तों का सैलाब, दर्शन से खत्म होता मृत्यु भय, कट जाते हैं पाप

TAGS

Kanpur News

Trending news

Swami Prasad Maurya
भगवान और देवी-देवता केवल काल्पनिक... अब ये क्या बोल गए स्वामी प्रसाद मोर्या?
Hardoi
हरदोई में रिश्ते तार तार, छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार
Agra News
घर में सब सो गए...भाभी ने देवर को कमरे में बुलाया और फिर कर दी युवक की जिंदगी तबाह
Gorakhpur News
हमको न्याय चाहिए...मूर्ति विसर्जन बवाल में मारे गए युवक की पत्नी का फूट पड़ा दर्द
Jhansi News
Jhansi News: दुष्कर्म के आरोपी ने लाठी डंडे से पीट पीटकर युवक को उतारा मौत के घाट
aligarh news
अलीगढ़ में बाइक शोरूम में लगी भीषण आग, आधा दर्जन बाइक जलकर खाक, लाखों का नुकसान
Agra News
दिवाली की खुशियां मातम में बदली! आगरा में बुजुर्ग महिला की दिनदहाड़े गला रेतकर हत्या
Sonbhadra News
घर वालों ने दिवाली की मांग नहीं की पूरी तो टॉवर पर चढ़ा युवक, नीचे उतरने रखी ये शर्त
Govardhan 2025
इस पर्वत की परिक्रमा करने पर मिलता है 4 धाम का पुण्य,श्रीकृष्ण ने दिखाई थीं लीलाएं!
aligarh news
अलीगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, बस की टक्कर से दो की मौत, दो गंभीर घायल