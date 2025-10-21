कानपुर में तलाब बना काल! नाव पलटने से चार भाई डूबे, एक की मौत

कानपुर न्यूज/प्रवीन पाण्डे: कानपुर में तालाब से सिंघाड़ा तोड़ने गए चार बच्चों के साथ हादसा हो गया. जानकारी के अनुसार, बच्चों ने तालाब में नाव से सिंघाड़ा तोड़ने की कोशिश की, तभी नाव अचानक पलट गई. इस हादसे में तीन सगे भाई-बहन और एक पड़ोसी का बच्चा शामिल था.

क्या है पूरा मामला ?

दरअसल, यह घटना कानपुर हादसे के तुरंत बाद मौके पर ग्रामीण और आस-पास के लोग पहुंच गए. उन्होंने डूबते बच्चों को बचाने की कोशिश की. तीन बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि एक बच्चा डूबकर अपनी जान गंवा बैठा. मृतक बच्चे की उम्र लगभग 8-10 वर्ष बताई जा रही है. घायल बच्चों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है.

पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुँचे

घटना की सूचना मिलते ही बिल्हौर थाना पुलिस और तहसील प्रशासन भी मौके पर पहुँच गए. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. तहसील प्रशासन ने भी प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत देने की व्यवस्था शुरू कर दी है.

ग्रामीणों में हड़कंप, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

हादसे के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया. ग्रामीणों ने बताया कि तालाब के पास पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं थे और बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं था. कई लोग प्रशासन से इस तरह के हादसों से बचने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं.

प्रशासन की अपील

पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने बच्चों और उनके अभिभावकों से सावधानी बरतने की अपील की है. उन्होंने कहा कि जल निकायों के पास बच्चों को अकेले नहीं भेजना चाहिए और नावों में हमेशा सुरक्षा उपकरण का इस्तेमाल किया जाना चाहिए.

