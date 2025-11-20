कोयले की घुटन में चार जिंदगियां खत्म! कानपुर की फैक्ट्री में नींद ने मौत में बदली रात

Kanpur News: उत्तर प्रदेश के कानपुर में के बुधवार की रात एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां एक फैक्टरी के कमरे में आग जलाकर सो रहे चार युवकों की दम घुटने से मौत हो गई. यह घटना ऑयल सीड्स कंपनी के प्लांट में बने एक कमरे की है, जहां चार युवक रोज की तरह रात में आराम करने गए थे. लेकिन कमरे में जलाए गए कोयले के धुएं ने उनकी जान ले ली.

घटना का पता सुबह चला

दरअसल कानपुर में पनकी इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ है.जहां सुबह जब फैक्टरी का गार्ड और कर्मचारी ड्यूटी पर पहुंचे, तो उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद पाया. कई बार आवाज देने और खटखटाने के बाद भी अंदर से कोई जवाब न मिलने पर शक गहरा गया. कर्मचारियों ने दरवाजा तोड़ने का निर्णय लिया और जैसे ही कमरा खुला, अंदर का दृश्य देख सबके होश उड़ गए. कमरे के भीतर चारों युवक बिस्तर पर पड़े थे और उनकी मौत हो चुकी थी.

कोयले की राख और बंद कमरा बनी मौत की वजह

फॉरेंसिक टीम और पुलिस ने जांच शुरू की, जिसमें कमरे से तसले में जला हुआ कोयला और राख मिली. प्राथमिक जांच में पता चला है कि कमरे में कोई वेंटिलेशन नहीं था और चारों तरफ से बंद होने की वजह से कोयले से उठने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कमरे में भर गई। गैस के लगातार शरीर में जाने से चारों युवकों का दम घुट गया और नींद में ही उनकी मौत हो गई.

मृतकों की पहचान हुई

चारों युवक फैक्ट्री में ही काम करते थे. मृतकों की पहचान अयोध्या निवासी अमित वर्मा (32), देवरिया के संजू सिंह (22), राहुल सिंह (23) और दौड़ अंसारी (28) के रूप में हुई है. सभी युवक पिछले कुछ समय से प्लांट में ही रहकर काम कर रहे थे.

पुलिस जांच जारी, फैक्टरी प्रबंधन से पूछताछ

घटना के बाद पुलिस ने कमरे को सील कर दिया है और फैक्टरी प्रबंधन से पूछताछ की जा रही है. यह भी जांच का विषय है कि मजदूरों के रहने की व्यवस्था कितनी सुरक्षित थी और क्या कमरे में हीटिंग के लिए कोयला इस्तेमाल करने की अनुमति थी. फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

परिवारों में मातम

घटना की सूचना मिलते ही चारों युवकों के परिजनों में कोहराम मच गया है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. यह हादसा फैक्ट्रियों में सुरक्षा मानकों और मजदूरों की रहने की स्थितियों पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़ा करता है.

