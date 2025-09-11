सीतापुर का जज हूं, शादी कर लो..झांसे में लेकर नर्सिंग अफसर से ठगे 59.50 लाख, मूवी दिखाकर हुआ फरार

Kanpur Crime News/प्रवीण पांडेय: कानपुर के ग्वालटोली थाना में एक नर्सिंग अफसर के साथ हाई-प्रोफाइल ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है. खुद को सीतापुर का एडीजे (अपर जिला जज) बताने वाले एक ठग ने पहले मैट्रीमोनियल साइट पर शादी का झांसा दिया और फिर धीरे-धीरे युवती से 59.50 लाख रुपये की ठगी कर फरार हो गया.

एडीजे बताकर रखा शादी का प्रस्ताव

लखनऊ के लाजपत नगर निवासी पीड़िता किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में नर्सिंग अफसर के पद पर तैनात हैं. उनके पिता ने उनकी शादी के लिए एक मैट्रीमोनियल साइट पर प्रोफाइल बनाई थी. इसी दौरान ''अंशुमान विक्रम'' नाम के शख्स ने उनसे संपर्क किया और खुद को सीतापुर का एडीजे बताते हुए शादी का प्रस्ताव रखा.

अंशुमान ने युवती और उनके परिवार का विश्वास जीतने के लिए बताया कि उसके पिता का इलाज बेंगलुरु में चल रहा है. उसने भरोसा दिलाया कि जैसे ही हालात सामान्य होंगे, वह शादी कर लेगा. बातचीत के दौरान उसने खुद को जज बताते हुए बार-बार न्यायिक पद की मर्यादा का हवाला दिया.

कार के लिए युवती को दिलाया लोन

जुलाई के अंत में अंशुमान ने कहा कि वह एक करोड़ रुपये की लग्जरी कार खरीदना चाहता है, लेकिन न्यायिक अधिकारी होने के कारण सीधे भुगतान नहीं कर सकता. उसने युवती को अपने नाम से लोन लेने की सलाह दी. पीड़िता के अनुसार उसके पास पहले से 15 लाख रुपये की नकदी थी. इसके बाद अंशुमान ने सीमांत अग्रवाल नामक व्यक्ति से मुलाकात कराई. जिसने लोन प्रक्रिया पूरी कराई.

पैसे लेकर दिखाने ले गया मूवी

30 अगस्त से 1 सितंबर के बीच युवती के नाम पर कुल 44.56 लाख रुपये सीमांत के खाते में ट्रांसफर कराए गए. 7 सितंबर को अंशुमान ने युवती को कानपुर बुलाया और शनिदेव मंदिर (चुन्नीगंज) में मिलने को कहा. पीड़िता वहां 59.50 लाख रुपये लेकर पहुंची. ठग ने पैसे अपनी कार में रखवाए और उसे मूवी दिखाने ले गया.

मोबाइल स्विच ऑफ कर हुआ फरार

करीब 20 मिनट बाद तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर वह बाहर निकला और फिर मोबाइल बंद कर फरार हो गया. ठगी का अहसास होने पर पीड़िता ने ग्वालटोली थाने में शिकायत दर्ज कराई है. एसीपी कर्नलगंज अमित चौरसिया ने बताया कि पुलिस को तहरीर मिली है जांच कर विधि कार्रवाई की जाएगी.