रायबरेली में दर्दनाक हादसा, चाय बनाते वक्त गैस सिलेंडर में लगी आग, एक ही परिवार के चार सदस्य झुलसे

Raebareli News: उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ है. यहां चाय बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. जिससे घर के चार सदस्य झुलस गए है. जिसमें एक लड़की की हालत गंभीर बताई जा रही है. सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

चाय बनाते वक्त हुआ हादसा

यह घटना भदोखर थाना इलाके के किसना गांव की है. यहां रहने वाली साधना अपने परिजनों के लिए चाय बना रही थी. इसी दौरान अचानक सिलेंडर लीक करने लगा और देखते ही देखते गैस सिलेंडर में आग लग गई. फिर आग ने विकराल रूप ले लिया. लड़की की चीख-पुकार सुनकर घर में मौजूद महिलाएं साधना को बचाने के लिए दौड़ी तो वो भी आग में फंस गईं.

साधना की हालत गंभीर

घर में शोर सुनकर गांव वाले मौके पर पहुंच गए. इसके बाद गांव वालों ने जैसे-तैसे आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया, तब तक घर के चार लोग झुलस चुके थे. सभी घायलों को आनन-फानन में इलाज के जिला अस्पताल पहुंचाया गया. घायलों में 13 वर्षीय साधना की हालत गंभीर बताई जा रही है. हालांकि, वह खतरे से बाहर बताई जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: दरोगा की पिस्टल छीनी, पुलिसवालों से लूटे कारतूस-टियर गैस, 11 महीने छकाने के बाद पकड़ा गया संभल हिंसा का आरोपी वसीम