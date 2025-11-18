दिलरुबा ने दिया ये कैसा दर्द! Kiss किया तो काट दी जुबान, अस्पताल में प्रेमी, बाहर पुलिस कर रही इंतजार

Kanpur News: यूपी के कानपुर में हैरान करने वाली घटना सामने आई है. बिल्हौर थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती खेत में गई थी. आरोप है कि इस दौरान गांव के ही एक युवक ने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी. इतना ही नहीं युवक ने युवती को जबरन Kiss करने लगा. इस पर युवती ने युवक की जीभ दांतों से काट ली. आरोपी युवक के परिजनों ने कटी हुई जीभ को लेकर अस्पताल पहुंचे.

यह है पूरा मामला

कानपुर पुलिस ने बताया कि बिल्हौर थाना क्षेत्र के एक गांव में 35 साल के युवक का युवती से प्रेम प्रसंग था. युवती की शादी तय होने के चलते युवती ने युवक से मिलना बंद कर दिया था. साथ ही मोबाइल पर बातचीत करना भी बंद कर दिया. इससे युवक परेशान हो गया. इस बीच युवती खेत में अकेली जा रही थी. आरोप है कि रास्ते में ही युवक मिल गया.

युवक की जीभ काट ली

आरोप है कि युवक ने पहले युवती को बात करने के लिए रोक लिया. इसके बाद छेड़छाड़ शुरू कर दी. आरोप है कि युवती ने विरोध किया तो युवक ने जबरन किस करने लगा. इस पर युवती ने दांतों से युवक की जीभ काट ली. जीट कट कर जमीन पर गिर गई. आरोपी युवक लहूलुहान घर पहुंचा तो परिजन कटी हुई जीभ को लेकर अस्पताल पहुंच गए.

युवती की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज

डीसीपी दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि युवक का गांव की युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था. शादी तय होने के बाद से युवती युवक से नहीं मिल रही थी. वहीं, युवती दोपहर को खेत की ओर गई थी. इस दौरान युवक भी वहां पहुंच गया और जबरन छेड़छाड़ करने लगा. इस दौरान युवती ने दांतों से जीभ काट दी. युवती की तहरीर पर युवक पर छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

शादीशुदा है युवक

पीड़ित पक्ष का कहना है कि युवक शादीशुदा है. इसके बाद भी युवती को आए दिन परेशान करता है. मंगलवार दोपहर को भी युवक खेत जाते समय युवती के साथ गंदी हरकतें शुरू कर दीं. इस पर युवती ने विरोध किया. पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है. जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

