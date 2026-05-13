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शादी करूंगी तो उसी से... प्रेमी से शादी की जिद में हाईटेंशन लाइन के टावर पर चढ़ी युवती, गांव वालों ने देखा तमाशा

Kannauj Trending News: कन्नौज में छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के खुडावा गांव में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक 16 वर्षीय किशोरी प्रेम प्रसंग के मामले में अपनी जान जोखिम में डालकर 100 फीट ऊंचे बिजली टावर पर चढ़ गई. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: May 14, 2026, 12:04 AM IST
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शादी की जिद में टावर पर चढ़ी प्रेमिका
शादी की जिद में टावर पर चढ़ी प्रेमिका

प्रभम श्रीवास्तव /कन्नौज: उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में बुधवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक 16 वर्षीय किशोरी प्रेम विवाह की जिद में अपनी जान जोखिम में डालते हुए हाईटेंशन बिजली टावर पर चढ़ गई. करीब 100 फीट ऊंचे टावर पर बैठी किशोरी को नीचे उतारने के लिए पुलिस, परिजन और ग्रामीणों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी. पूरे घटनाक्रम ने इलाके में सनसनी फैला दी और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए.

क्या है पूरा मामला
मामला छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के खुडावा गांव का है. बताया जा रहा है कि किशोरी का अकबरपुर निवासी युवक विवेक कश्यप से प्रेम प्रसंग चल रहा था. दोनों एक-दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था. परिजनों ने किशोरी के लिए दूसरी जगह रिश्ता तलाशना शुरू कर दिया, जिससे वह नाराज हो गई.

टावर पर चढ़ने से पहले सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया
बुधवार सुबह घर में इसी बात को लेकर कहासुनी हुई. इसके बाद किशोरी गुस्से में घर से निकल गई और गांव के पास हाईवे किनारे लगे 33 हजार वोल्ट की लाइन वाले बिजली टावर पर चढ़ गई. टावर पर चढ़ने से पहले उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी पोस्ट किया, जिससे घटना की जानकारी तेजी से फैल गई.

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पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे
किशोरी को टावर पर चढ़ा देख गांव में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. पुलिसकर्मियों ने काफी देर तक उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी रही. किशोरी की मांग थी कि उसके प्रेमी को मौके पर बुलाया जाए और उसी से शादी का भरोसा दिया जाए.

प्रेमी से वीडियो कॉल पर बात कराकर नीचे उतरवाया
हालात बिगड़ते देख पुलिस ने युवक से वीडियो कॉल पर बात करवाई. बाद में युवक को मौके पर बुलाया गया. प्रेमी और परिजनों से बातचीत के बाद किशोरी को भरोसा दिलाया गया कि उसकी इच्छा के खिलाफ कोई फैसला नहीं लिया जाएगा. इसके बाद करीब दो घंटे चले हाई-वोल्टेज ड्रामे का अंत हुआ और किशोरी सुरक्षित नीचे उतर आई.

परिजनों ने बताया कि लड़की परिवार की सबसे छोटी संतान है और अभी नाबालिग है. पुलिस ने किशोरी को समझाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है. घटना के बाद इलाके में दिनभर इसी मामले की चर्चा होती रही.

ये भी पढ़ें : प्रेमी के बुलावा, तबय उतरब... मोबाइल टावर पर चढ़ी प्रतापगढ़ की 'बसंती', 2 घंटे चला हाईवोल्टेज ड्रामा

 

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