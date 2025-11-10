यूपी के इस गांव में खुदाई के दौरान मिला 'सोने' से भरा गिलास, खजाना देखते ही मच गई लूट

फर्रुखाबाद/अरुण सिंह: यूपी के फर्रुखाबाद जिले के कमालगंज थाना क्षेत्र के श्रंगीरामपुर गांव में मंदिर की खुदाई के दौरान सोने से भरा गिलास निकला. इस खबर के फैलते ही भीड़ जमा हो गई. भीड़ इतनी बढ़ी कि खुदाई रोकनी पड़ गई. जैसे ही सोना दिखाई दिया, वहां मौजूद कुछ ग्रामीणों ने लालच में आकर सोना लूट लिया. पुलिस भी खबर मिलने के बाद पहुंची. मौके पर पुलिस बल तैनात है और पूरे मामले की जांच की जा रही है.

पुराने चबूतरे की नींव खोदाई में मिला सोना

गांव में दावा किया जा रहा है कि मंदिर के पुराने चबूतरे की नींव खोदाई के दौरान ये सोना मिला, लेकिन अब जांच यह तय करेगी कि आखिर ये खजाना कहां से आया और असली मालिक कौन है.

मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति की जमीन

बताया जा रहा है कि जिस स्थान की खुदाई चल रही थी, वह जमीन एक मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति दीपू पंडित की है. ग्रामीणों ने उसकी स्थिति का फायदा उठाकर सोना आपस में बांट लिया. खबर फैलते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया.

कुछ लोगों ने लौटाया पैसा

सूचना के बाद पुलिस भी खुदाई की जगह तक पहुंची. मौके पर पहुंचे सीओ अमृतपुर और थाना अध्यक्ष राजीव कुमार भी पहुंचे. पुलिस की मौजूदगी में कुछ ग्रामीणों ने विवेक दिखाते हुए लूटा हुआ सोना वापिस कर दिया. फिलहाल मौके पर पुलिस बल तैनात है और पूरे मामले की जांच की जा रही है.

दीपू की बहन ने क्या बताया

दीपू की बहन रूचि ने कहा कि हम खुदाई के समय यहां पर नहीं थे. हमको थोड़ा सा सामान मिला है पूरा नहीं मिला. हमारे आने से पहले ही लूट लिया गया. उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी मिली थी कि यहां पर खुदाई में सोना मिला है. हमारे यहां पहुंचने से पहले ही सोने के लिए लूटमार हो गई. उन्होंने बताया कि पुलिस के आने के बाद आधा सोना मिला है. आधे के पता नहीं कहां है. जो भी मिला पुलिस के जरिए मिला है.