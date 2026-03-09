इटावा लायन सफारी से खुशखबरी, शेरनी नीरजा ने बढ़ाया कुनबा, दिया चार शावकों को जन्म, CCTV से हो रही निगरानी

इटावा/अन्नू चौरसिया: उत्तर प्रदेश के इटावा के इटावा सफारी पार्क में बनी लायन सफारी से खुशखबरी आई है, जहां लायन सफारी में मौजूद शेरनी नीरजा ने 4 शावकों को जन्म दिया है. सफारी प्रशासन में खुशी का माहौल है. सफारी प्रशासन ने वीडियो जारी किया है.

शेरनी नीरजा ने 4 शावकों को जन्म दिया

दरअसल, सफारी में वास कर रहे एशियाटिक बब्बर शेर कान्हा और शेरनी नीरजा की मीटिंग 18 नवंबर से 21 नवंबर 2025 के मध्य हुई थी, आई.वी.आर.आई. बरेली से शेरनी नीरजा के गर्भ ठहरने की बात कही गई थी. तभी शेरनी से लायन सफारी के ब्रीडिंग सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया था. तभी देर रात 8:30 बजे से करीब 10 बजे तक शेरनी नीरजा ने 4 शावकों को जन्म दिया है जिससे सफारी प्रशासन में खुशी का माहौल है.

शावकों की अच्छे से देखभाल भी कर रही शेरनी

शेरनी नीरजा शावकों की अच्छे से देखभाल भी कर रही है. सफारी प्रशासन द्वारा सीसीटीवी कैमरे से निगरानी भी की जा रही है. शेरनी नीरजा तीसरी बार मां बनी है जिसके 5 शावक पहले से हैं. इस पूरे मामले में सफारी प्रशासन द्वारा सीसीटीवी फुटेज भी शेयर किया गया है जिसमें अपने शावकों के साथ शेरनी अच्छे से बर्ताव करती हुई नजर आ रही है.

बीते साल शेरनी रूपा ने चार शावकों को जन्म दिया

इटावा सफारी पार्क में 21 अप्रैल की रात शेरनी रूपा ने चार शावकों को जन्म दिया. इससे पहले 16 मार्च को शेरनी नीरजा ने भी तीन शावकों को जन्म दिया था. पार्क में अब कुल 22 एशियाटिक शेर हो गए हैं.

अप्रैल 2025 तक कुल 22 एशियाई शेर

इटावा सफारी पार्क (इटावा लॉयन सफारी) में अप्रैल 2025 तक कुल 22 एशियाई शेर हैं. इसमें से ज्यादातर (16 से ज्यादा) इसी सफारी में पैदा हुए हैं. रूपा नामक शेरनी द्वारा 4 शावकों को जन्म देने के बाद, सफारी में शेरों की संख्या बढ़कर 22 तक पहुँच गई है। यह पार्क अपने प्राकृतिक आवास और सफल प्रजनन के लिए जाना जाता है.

