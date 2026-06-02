कानपुर में बीमार पोती को सीने से लगाए बैठे दादा, कहीं वेंटिलेटर नहीं तो कहीं मिला बहाना, सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवाल

कानपुर न्यूज/प्रवीण पांडे: उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की संवेदनशीलता और कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. चकेरी क्षेत्र स्थित जेके चौराहे के फ्लाईओवर के नीचे एक बुजुर्ग किसान अपनी चार दिन की गंभीर रूप से बीमार पोती को सीने से लगाए बैठा दिखाई दिया. पांच सरकारी अस्पतालों के चक्कर काटने के बाद थक चुके किसान के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली—“मैं सरकारी सिस्टम से हार गया हूं, अब मेरी पोती को सिर्फ भगवान ही बचा सकता है.”

जन्म के बाद बिगड़ी नवजात की हालत

हमीरपुर जिले के बिनामा गांव निवासी किसान इंद्रबाबू के अनुसार उनकी पोती का जन्म 28 मई को एक निजी अस्पताल में हुआ था. जन्म के तुरंत बाद बच्ची की तबीयत बिगड़ गई. परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां आरोप है कि दो दिनों तक इलाज के बजाय उन्हें टालमटोल का सामना करना पड़ा. जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची की खाने की नली में गंभीर समस्या है और वहां इलाज संभव नहीं है. इसके बाद उसे कानपुर के हैलट अस्पताल रेफर कर दिया गया.

हैलट से लेकर केजीएमयू तक नहीं मिली राहत

परिजनों का आरोप है कि हैलट अस्पताल में भी बच्ची को भर्ती नहीं किया गया. उनका कहना है कि डॉक्टरों ने संक्रमण फैलने की आशंका जताते हुए उन्हें वहां से जाने के लिए कहा. इसके बाद परिवार बच्ची को लेकर लखनऊ स्थित केजीएमयू पहुंचा, लेकिन वहां वेंटिलेटर उपलब्ध न होने की बात कहकर वापस कर दिया गया. फिर राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे, जहां विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध न होने का हवाला देते हुए उन्हें पीजीआई भेज दिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

पीजीआई में जवाब सुनकर टूट गई उम्मीद

बच्ची के पिता मनोज कुमार का आरोप है कि पीजीआई में डॉक्टरों ने कहा कि इस प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है और इलाज के लिए छह महीने बाद आने को कहा गया. चार दिन की नवजात के लिए यह सलाह परिवार के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी.

सड़क किनारे बैठा परिवार पूछ रहा सवाल

लगातार अस्पतालों के चक्कर, हजारों रुपये खर्च और इलाज न मिलने से निराश परिवार वापस हमीरपुर लौटने लगा. रास्ते में कानपुर के जेके चौराहे पर बुजुर्ग किसान अपनी पोती को गोद में लेकर फ्लाईओवर के नीचे बैठ गया. उसकी आंखों में बेबसी और मन में एक ही सवाल था.

यह भी पढ़ें : शाहगंज में पागल कुत्ते का खौफ! कई लोगों को काटा; मासूम को दौड़ा-दौड़ा कर नोंच डाला; Video देखिए

