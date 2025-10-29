Advertisement
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

Kanpur: 'परिवार को मारो या खुद मर जाओ...' सपना देखने के बाद दिग्गज नेता के नाती ने उठाया खौफनाक कदम

Kanpur News: कानपुर जिले से रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां 11वीं के छात्र ने जान दे दी. छात्र की जेब से मिले सुसाइड नोट में हैरान करने वाली सच्चाई सामने आई है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 29, 2025, 01:42 PM IST
Kanpur: 'परिवार को मारो या खुद मर जाओ...' सपना देखने के बाद 11वीं के छात्र ने उठाया खौफनाक कदम

 

Kanpur News: कानपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. कोहानी थाना क्षेत्र के रहने वाले 11वीं के छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी. छात्र की जेब से एक सुसाइड नोट मिला है. जिसमें सपने में उसे आत्माओं की ओर से परिवार वालों की हत्या या आत्महत्या करने की धमकी देने की बात लिखी है. फिलहाल पुलिस ने सुसाइड नोट कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है. एकलौते बेटे की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

सुसाइड नोट में क्या लिखा?
छात्र के जेब में मिले सुसाइड में लिखा था- Please Check My Notified...! घरवालों ने मोबाइल देखा, तो उसमें अंग्रेजी में लिखा था- मैं लंबे समय से परेशान चल रहा हूं. मुझे सपने में तीन-चार लोग दिखते हैं.वो लोग कहते हैं कि अपने परिवार को मार डालो. अगर नहीं मारोगे तो खुद मर जाओ..।

बहन को बताई थी छवि दिखने की बात
बता दे कि परिवार कानपुर के कोहना इलाके में रहता है. परिवार में आलोक मिश्रा, पत्नी दिव्या, बेटी मान्या और इकलौता बेटा आरव थे. जानकारी के मुताबिक छात्र ने दिवाली से पहले अपनी बहन को भी सपने में कुछ लोगों की छवि दिखाई देने की बात बताई थी. उसने कहा था कि पूरे परिवार को मार डालो या फिर खुद मर जाओ. हालांकि परिवार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया था.

छठ पूजा के लिए बिहार गया था परिवार
जानकारी के मुताबिक घटना के समय परिवार के सभी लोग छठ पूजा मनाने भागलपुर गए थे. बड़ी बहन यूनिवर्सिटी गई थी और आरव घर में अकेला था. बहन घर लौटी और उसने दरवाजा खटखटाया. काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर उसने पड़ोसी को सूचना दी. दरवाजा तोड़ा गया था, तो आरव का शव फंदे पर लटकता मिला. बताया जा रहा है कि आरव के पिता जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के भांजे हैं.

डिसक्लेमर- Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

 

