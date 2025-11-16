दिल्ली ब्लास्ट के बाद कानपुर में हड़कंप! GSVM मेडिकल कॉलेज के 7 और डॉक्टर शाहीन की तरह लापता

Delhi Car Ballast: दिल्ली कार बलास्ट के बाद कानपुर का जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज चर्चा में है. साल 2006 से 2013 तक फार्माकोलॉजी विभाग की विभागाध्यक्ष रह चुकी डॉ. शाहीन की इस धमाके में और दूसरी आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता पाई गई है. डॉ. शाहीन की गिरफ्तारी के बाद जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के 7 और डॉक्टर सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर हैं.

8 साल बाद कॉलेज प्रशासन ने की थी बर्खास्तगी

जांच में पता चला कि कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से डॉ. शाहीन दिसंबर 2013 के बाद से लापता हो गई थी. इसके बाद दोबारा कॉलेज नहीं लौटी. 8 साल बाद 2021 में डॉ. शाहीन को बर्खास्त कर दिया गया. यह जानकारी किसी को न होती, अगर दिल्ली धमाके में उसका नाम न आता. अब पता चला है कि कानपुर के मेडिकल कॉलेज के सात और डॉक्टर उसी तरह लापता हैं.

ये डॉक्टर भी लापता हुए

सूत्रों की मानें तो डॉ. शाहीन की तरह ही फिजियोलॉजी, एनॉटमी, मेडिसिन और सर्जरी विभाग से एक के बाद एक सात डॉक्टर लापता हो गए थे. इनमें सर्जरी विभाग के 3 डॉक्टर हैं. बाद में इन्हें भी बर्खास्त कर दिया गया था. शाहीन का मामला सामने आने के बाद अब सुरक्षा एजेंसियों ने इनकी जांच भी तेज कर दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

लापता डॉक्टरों की लोकेशन ट्रेस

बताया जा रहा है कि इनमें से कई आसपास के जिलों में काम भी कर रहे हैं. एजेंसियां इनकी वर्तमान लोकेशन से लेकर मेडिकल कॉलेज में इनके बर्ताव, किन लोगों से मेल जोल रखते थे, इन सभी बिंदुओं पर पड़ताल कर रही हैं. जांच एजेंसियां ये भी पता लगाने में जुटी हैं कि इन डॉक्टरों ने कॉलेज छोड़ने के बाद किसके संपर्क में थे.

शाहीन के फोन में मिले ये सबूत

बता दें कि जांच एजेंसियों को डॉक्टर शाहीन के फोन से कई सबूत मिले हैं. डॉ. शाहीन के फोन से खुलासा हुआ है कि डॉक्टर शाहीन के फोन में मौजूद Threema ऐप के जरिए ये लोग अपने नेटवर्क के बीच बातचीत करते थे. सूत्रों के अनुसार डॉ. उमर, डॉ. मुजम्मिल और डॉ. शाहीन एक-दूसरे से Threema ऐप के जरिए बात करते थे.

क्या है Threema ऐप

दरअसल, Threema एक एन्क्रिप्टेड ऐप है. इस ऐप के जरिए बात करने के लिए फोन नंबर या ईमेल आईडी की आवश्यकता नहीं होती. इसी कारण से Threema ऐप उपभोक्ताओं को ट्रेस करना मुश्किल होता है. डॉ. शाहीन ने भी इसी ऐप का इस्तेमाल किया ताकि पकड़ में न आए.



यह भी पढ़ें : दिल्ली ब्लास्ट साजिश का पर्दाफाश: UP के 200 डॉक्टर रडार पर, आतंकी शाहीन का इंटरनेशनल नेटवर्क बेनकाब

यह भी पढ़ें : राइसिन प्लान बेनकाब!...तो हजारों लोगों को मारने की थी साजिश...UP ATS का बड़ा खुलासा