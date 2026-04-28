हमीरपुर में 'डेथ हाईवे' बना NH-34: ट्रक-वैन की टक्कर में 4 की मौत, अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे 3 बाराती

संदीप कुमार/हमीरपुर: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है. NH-34 पर तेज रफ्तार ट्रक और ओमनी कार की आमने-सामने की जोरदार भिडंत, में 4 लोगों की मौत हो गई है. इस हादसे में 3 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. जानकारी के मुताबिक, बारातियों से भरी ओमनी कार तेज रफ्तार ट्रक से जा टकराई. कार बारातियों को लेकर हमीरपुर से महोबा जिले जा रही थी.सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और घायलों को इलाज के लिए सीएचसी मौदहा में भर्ती कराया गया है. प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है.घटना के बाद मृतकों के परिवार में कोहराम मच गया है. यह घटना मौदहा कोतवाली इलाके के नाराइच रोड की है.

वैन के परखच्चे उड़े

जानकारी के मुताबिक, हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र के ग्राम डामर से कुशवाहा समाज की बारात महोबा के ग्राम खड्डी पहरा जा रही थी. बारात में शामिल कुछ लोग ओमनी वैन से जा रहे थे. इस कार में सात लोग सवार थे, लेकिन छिरका के पास पहुंचते ही सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक से जा टकराई. टक्कर इतनी भयंकर थी कि वैन के परखच्चे उड़ गए.

हादसे में चार लोगों की मौत-इस स़ड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई. हादसे को अंजाम देने वाले ट्रक और चालक पुलिस की हिरासत में है. हादसे को लेकर पुलिस कार्रवाई में जुटी है. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

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पुलिस कार्रवाई में जुटी

इधर, सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक मृगांक शेखर पाठक, सीओ मौदहा सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुट गई है.

बहराइच: दो बाइकों की भिड़ंत, ट्राली की चपेट में आने से एक युवक की मौत दो घायल

बहराइच जिले के थाना पयागपुर क्षेत्र के चंदवापुर गांव के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने टक्कर के बाद एक युवक ट्राली की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. बाइक सवार दो अन्य लोग घायल हुए हैं.

मृतक के पिता अरविंद कुमार पांडे ने बताया कि उनका 18 वर्षीय बेटा अतुल कुमार पांडे घर में कार्यक्रम होने के कारण पंखा चलाने के लिए बिजली का तार लेने बाजार गया था. चंदवापुर गांव के पास सामने से आ रही दो तेज रफ्तार बाइकों की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई. इसी दौरान अतुल पास से गुजर रही ट्राली की चपेट में आ गया. हादसे की सूचना पर थाना पयागपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. दो घायलों को एंबुलेंस जारी अस्पताल भिजवाया गया पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. गांव में शोक का माहौल है.

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