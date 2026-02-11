'ठाकुर हूं' कहकर दबाव बनाया! जानें कानपुर महिला बैंककर्मी विवाद कैसे हुआ शुरू

कानपुर न्यूज/प्रवीण पाण्डे : उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित एचडीएफसी बैंक की एक शाखा में कार्यरत कर्मचारी आस्था सिंह और महिला कर्मचारी ऋतु त्रिपाठी के बीच हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया है. इस मामले में अब ऋतु त्रिपाठी सामने आई हैं और उन्होंने आस्था सिंह सहित बैंक प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. ऋतु का कहना है कि उन्हें पिछले दो वर्षों से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था.

क्या है पूरा मामला?

ऋतु त्रिपाठी के अनुसार, 6 जनवरी को विवाद की शुरुआत एक मामूली घटना से हुई. उनकी ननद बैंक के वॉशरूम में गईं, जहां आस्था सिंह पहले से मौजूद थीं, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था. दरवाजा खुलते ही अंदर से आवाज आई “बाहर रहो” इस पर उनकी ननद ने सिर्फ इतना कहा कि “बहन, लॉक कर लेतीं” इसी बात पर आस्था सिंह नाराज हो गईं और कथित तौर पर बोलीं “मैं तुम्हारी बहन नहीं, मैम हूँ, अपना रिश्ता घर पर रखो”

पति के सामने भी कथित अभद्रता

शाम को जब ऋतु के पति उन्हें लेने बैंक पहुंचे और कर्मचारी शिवम से मामले की जानकारी ली, तब आस्था सिंह ने कथित तौर पर हस्तक्षेप करते हुए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया. ऋतु के मुताबिक, आस्था ने कहा “बोल, मैंने बोला था, तू क्या कर लेगा? मैं तेरी ऐसी की तैसी कर दूँगी, ठाकुर हूँ मैं, यहीं ठोक दूँगी.” ऋतु का कहना है कि उनके परिवार की ओर से जातिगत टिप्पणी नहीं की गई थी. हालांकि, जब सामने से जाति का जिक्र हुआ तो उन्होंने भी अपने ब्राह्मण होने पर गर्व जताया

काम के माहौल पर भी सवाल

ऋतु त्रिपाठी ने बैंक के कार्य माहौल पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि 31 दिसंबर को उन्हें रात 11 बजे तक कार्यालय में रोका गया, जबकि उनकी 8 महीने की बच्ची घर पर थी. जब उनके पति ने मैनेजर से समय पर छोड़ने का अनुरोध किया तो इसे “सीन क्रिएट करना” बताया गया. उन्होंने क्लस्टर हेड दीपक अग्रवाल और मैनेजर सुमित सिंह पर दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें इस्तीफा देने या ग्रामीण शाखा में ट्रांसफर की धमकी दी गई. इसी दबाव में वह 6 जनवरी को इस्तीफा देने पहुंची थीं.

न्याय की मांग

ऋतु ने बताया कि उन्हें और उनके परिवार को ऑनलाइन जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. उन्हें आशंका है कि सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ हो सकती है. उन्होंने पति की ओर से शिकायत दर्ज कराई है और स्वयं भी कानूनी कार्रवाई की तैयारी में हैं.ऋतु का कहना है, “मुझे सिर्फ न्याय चाहिए। ऑन-कैमरा मेरी बेइज्जती हुई और मुझे जान से मारने की धमकी दी गई.

