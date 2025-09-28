Kanpur News: बुर्का उतार कर अंदर जाओ...आई लव मोहम्मद के बाद अब पेरेंट्स-टीचर मीटिंग में 'महाभारत'

Kanpur News : कानपुर के थाना चकेरी क्षेत्र के चरारी इलाके स्थित एक निजी स्कूल में शनिवार को पैरेंट्स मीटिंग के दौरान हंगामा हो गया. मामला उस समय गरमाया जब कुछ मुस्लिम महिलाएं और बच्चियां हिजाब पहनकर स्कूल परिसर में पहुंचीं. स्कूल प्रबंधन ने उन्हें प्रवेश से रोक दिया, जिसके बाद अभिभावक नाराज हो उठे और वहीं पर विरोध जताने लगे.

क्या है पूरा मामला

सूत्रों के मुताबिक, निजी स्कूल में शनिवार को पैरेंट्स मीटिंग का आयोजन किया गया था. सुबह से ही बच्चे और अभिभावक मीटिंग में शामिल होने के लिए स्कूल पहुंच रहे थे. इसी बीच कुछ मुस्लिम महिलाएं और बच्चियां हिजाब पहनकर आईं. आरोप है कि स्कूल प्रबंधक ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया और हिजाब हटाने की बात कही. इस पर महिलाओं और अन्य अभिभावकों ने आपत्ति जताई.

स्कूल गेट पर हंगामा

स्कूल में प्रवेश पर रोक से नाराज अभिभावक मौके पर ही विरोध जताने लगे. देखते ही देखते मामला ज्यादा गम्भीर हो गया और कई लोग स्कूल गेट पर जमा हो गए. विवाद बढ़ने पर कुछ अभिभावकों ने इसकी सूचना कानपुर कैंट से विधायक हसन रूमी को दी. विधायक तक शिकायत पहुंचने के बाद मामले को लेकर राजनीतिक रंग चढ़ने की भी आशंका बनने लगी.

पुलिस ने संभाला मामला

सूचना पाकर चकेरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस अधिकारियों ने दोनों पक्षों से बातचीत कर उन्हें शांत कराया. वहीं, अभिभावकों का कहना था कि धार्मिक परंपरा के अनुसार बच्चियां और महिलाएं हिजाब पहनती हैं, ऐसे में स्कूल प्रबंधन का रोक लगाना गलत है पुलिस ने अभिभावकों को आश्वासन दिया कि मामले की जांच की जाएगी और जरूरत पड़ी तो कार्रवाई भी होगी.

विवाद के बाद का माहौल

काफी समझाने और बातचीत के बाद अभिभावक शांत हुए और पैरेंट्स मीटिंग को आगे बढ़ाया गया. फिलहाल पुलिस की मौजूदगी में माहौल सामान्य हो गया, लेकिन यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है. अभिभावकों का कहना है कि शिक्षा के साथ-साथ धार्मिक आस्था का भी सम्मान होना चाहिए, जबकि स्कूल प्रबंधन इस पर अपना पक्ष बाद में रखने की बात कह रहा है.

