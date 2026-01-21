Advertisement
कानपुर में भीषण हादसा, तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, दो छात्रों की मौत

Kanpur Accident News: कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के आवास विकास तीन में मंगलवार देर रात तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई.हादसे में दो छात्रों की मौत हुई है जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हैं.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 21, 2026, 02:03 PM IST
Kanpur News/प्रवीण पांडेय: यूपी के कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के आवास विकास तीन में मंगलवार देर रात तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई.हादसे में दो छात्रों की मौत हुई है जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हैं,जिन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.घटना सीसी कैमरे में कैद हुई है.

तेज रफतार कार पेड़ से टकराई
दरसल कल्याणपुर की तरफ आ रही तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर आवास विकास तीन के पास सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गई.आस पास के लोग दौड़े और कार सवार युवकों को सामने स्थित निजी अस्पताल ले गए जहां डाक्टरों ने कन्नौज निवासी बी फार्मा के छात्र प्रथम पाण्डेय को मृत घोषित कर दिया. जबकि अन्य घायलों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया. 

पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजे शव
जिसके बाद पुलिस ने मृतक छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया भेज दिया .गंभीर रूप से घायल कन्नौज निवासी आर्यन यादव, कन्नौज निवासी सत्यम पाल और कन्नौज निवासी आकाश यादव को सर्वोदय नगर स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया.जहां इलाज के दौरान आकाश यादव की भी मौत हो गई. पुलिस ने घटना की सूचना परिजनों को दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

सोनभद्र में खड़े ट्रक से टकराई तेज रफ्तार अनियंत्रित बाइक, एक की मौत दो घायल
सोनभद्र जनपद में सड़क किनारे खराब हालत में खड़े ट्रक से तेज रफ्तार बाइक टकरा गई. इस भीषण हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसा इतना भयावह था कि बाइक सवार तीनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. पूरा मामला पिपरी थाना क्षेत्र के रनटोला इलाके का है.

