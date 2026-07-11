हद हो गई! जिस रोडवेज बस से कर रहे थे सफर, उसी ने कंडक्टर समेत सवारियों को रौंद डाला, तीन की दर्दनाक मौत

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Unnao Bus Accident/ ज्ञानेंद्र प्रताप: उन्नाव में रोडवेज बस ने अपनी ही सवारियों के साथ कंडक्टर को रौंद डाला. जिससे हड़कंप मचा हुआ है. इस हादसे में तीनों सवारियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. जबकि, बस कंडक्टर की हालत गंभीर बनी हुई है. यह हादसा कानपुर-लखनऊ हाईवे पर दही थाना क्षेत्र स्थित रोडवेज वर्कशॉप के पास रोडवेज बस के चालक की लापरवाही के कारण हुआ है.
कैसे हुआ ये बड़ा हादसा?
जिस बस ने तीन सवारियों को रौंदा है, वह उसी से सफर कर रहे थे. जानकारी के मुताबिक, रोडवेज बस ने पहले अपने आगे चल रहे एक डंपर में जबरदस्त टक्कर मार दी थी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि डंपर क्षतिग्रस्त हो गया. इसके बाद बस में सवार कुछ यात्री और बस का कंडक्टर नीचे उतरकर देखने के लिए खड़े हो गए. इसी दौरान बस चालक ने अचानक अपने वाहन को बैक (पीछे) करना शुरू कर दिया. बस चालक पीछे खड़े लोगों को देख नहीं पाया और वहां मौजूद 4 लोगों को बुरी तरह कुचल दिया.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
इस हादसे में तीन सवारियों की मौत हो गई. जबकि, बस का कंडक्टर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. वहीं घटना की सूचना मिलते ही बिना देरी के स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. फिर पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में ले लिया और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इसके बाद पुलिस ने इस मामले की कानूनी जांच शुरू कर दी. इस घटना से हड़कंप मचा हुआ है.
ससुर के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे रामनरेश
मृतकों में से एक की पहचान रामनरेश के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि रामनरेश अपनी पत्नी के साथ अपने ससुर के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कानपुर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही वह इस हादसे का शिकार हो गए. जबकि, दूसरे मृतक की पहचान राजेंद्र (40) पुत्र स्वामी प्रसाद, निवासी मदनपुर, थाना कप्तानगंज, जनपद बस्ती के रूप में की है. जबकि, तीसरे मृतक की पहचान की जा रही है. उसकी उम्र लगभग 40 वर्ष बताई जा रही है.
घायल कंडक्टर की पहचान इंद्रपाल सिंह (48) पुत्र प्रभाकर सिंह, निवासी महुआ, थाना जहानगंज, जनपद आजमगढ़ के रूप में हुई है.
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