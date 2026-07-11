हद हो गई! जिस रोडवेज बस से कर रहे थे सफर, उसी ने कंडक्टर समेत सवारियों को रौंद डाला, तीन की दर्दनाक मौत

कैसे हुआ ये बड़ा हादसा?

जिस बस ने तीन सवारियों को रौंदा है, वह उसी से सफर कर रहे थे. जानकारी के मुताबिक, रोडवेज बस ने पहले अपने आगे चल रहे एक डंपर में जबरदस्त टक्कर मार दी थी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि डंपर क्षतिग्रस्त हो गया. इसके बाद बस में सवार कुछ यात्री और बस का कंडक्टर नीचे उतरकर देखने के लिए खड़े हो गए. इसी दौरान बस चालक ने अचानक अपने वाहन को बैक (पीछे) करना शुरू कर दिया. बस चालक पीछे खड़े लोगों को देख नहीं पाया और वहां मौजूद 4 लोगों को बुरी तरह कुचल दिया.