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हद हो गई! जिस रोडवेज बस से कर रहे थे सफर, उसी ने कंडक्टर समेत सवारियों को रौंद डाला, तीन की दर्दनाक मौत

Unnao Bus Accident: उन्नाव में रोडवेज बस ने अपनी ही तीन सवारियों और कंडक्टर को कुचल डाला. जिससे तीनों सवारियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है. इस हादसे में बस का कंडक्टर गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 11, 2026, 07:28 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 08:39 AM IST
हद हो गई! जिस रोडवेज बस से कर रहे थे सफर, उसी ने कंडक्टर समेत सवारियों को रौंद डाला, तीन की दर्दनाक मौत
Image Credit: Unnao Bus AccidentSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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