मामी-भांजे की मोहब्बत से मौत तक खौफनाक कहानी, एक ही घर में मिले दोनों शव, मचा हड़कंप

kanpur Dehat Crime News/आलोक त्रिपाठी: रसूलाबाद के बहेलियनपुरवा गांव की है. यहां के रहने वाले सुखराम की पत्नी मीना देवी(30) और कन्नौज जिले के निगोह, छिबरामऊ निवासी इंद्रेश (28) का शव एक ही कमरे में मिलने से हड़कंप मच गया. मीना का शव चारपाई पर पड़ा था, जबकि पास में दीवार के सहारे इंद्रेश का शव टिका मिला. दोनों के गले पर फंदे के निशान पाए गए हैं. वहीं पास में एक कोल्डड्रिंक की बोतल मिली है. फिलहाल पुलिस पूरी घटना की तफ़्तीश कर रही है. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

मामी-भांजे की मौत की क्या वजह?

परिवार के लोगों ने पुलिस के सामने जहरीला पदार्थ खाने की बात कही. वहीं, पुलिस गले पर मिले निशान से दोनों के फंदा लगाए जाने की बात कह जांच कर रही है. घटना की जानकारी पर रसूलाबाद सीओ सौरभ वर्मा, थानाध्यक्ष पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटना स्थल से फॉरेसिक टीम की मदद से जांच पड़ताल कर साक्ष्य जुटाए.

मौत का कारण स्पष्ट नहीं

पुलिस पारिवारिक लोगों से भी पूछताछ की गई. मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन चर्चा हैं मामी और भांजे में प्रेम प्रसंग चल रहा था. बताया जा जा रहा है की मामी और भांजे के संबंध काफी समय से थे लेकिन आत्महत्या की वजह क्या रही. इसकी जांच पुलिस कर रही है. लेकिन एक बात तो साफ है कि इस उम्र की मोहब्बत ने 4 मासूम बच्चों के सर मां का साया छीन लिया.

परिजनों का क्या कहना?

शांती ने बताया कि इंद्रेश रिश्ते में मीना का भांजा है. अक्सर घर आता जाता रहता था. बेटी वर्षा ने बताया कि इंद्रेश रविवार की शाम पांच बजे के करीब घर आया था. रात में वह एक बोतल में कोल्डड्रिंक लेकर आया था. उसने और मम्मी ने पी थी. रात में खाना खाने के बाद वह बहन सीजल, भाई अर्पित, ऋतिक के साथ अलग कमरे में सोने चली गई. सुबह उठने पर दोनों के शव पड़े मिले.

पुलिस ने जताई आत्महत्या की आशंका

इधर पुलिस छानबीन में दोनों के गले पर निशान मिले. पुलिस ने दोनों के फंदा लगाकर आत्महत्या किए जाने की आशंका जताई है. वहीं कुछ लोग दोनों के जहरीला पदार्थ खाने की चर्चा करते रहे. इधर घटना की जानकारी पर मृतका के मायके पक्ष किसान नगर सचेंडी कानपुर से परिजन आ पहुंचे. परिवार के लोग पहले पोस्टमार्टम कराने से इंकार करते रहे. पुलिस ने समझाकर दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे.

घर पर बच्चों के साथ रहती थी मीना

मीना का पति सुखराम पंजाब में रहकर पेड़ों की कटाई-छंटाई का कार्य करता है. वह करीब एक माह से पंजाब में ही है. भाभी शांती ने बताया कि घर की स्थिति ठीक न होने पर सुखराम बाहर नौकरी करने चला गया था. बच्चों की देखरेख मीना ही कर रही थी. बच्चों को स्कूल भेजने के लिए मीना जल्दी उठ जाती थी, सोमवार सुबह देर तक आहट न मिलने पर वह पहुंची तो इंद्रेश व मीना के शव पड़े मिले.

इंद्रेश की पत्नी ने की थी आत्महत्या

पुलिस की जांच में पता चला कि इंद्रेश मकान बनाने का काम करता था. सुखराम ने पिछले साल मकान बनवाया था. तब इंद्रेश यहीं पर रह कर काम करता था. उसकी पत्नी माधुरी ने तीन साल पहले आत्महत्या की थी.

