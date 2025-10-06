पहले पत्नी की हत्या, फिर पति ने जिंदगी से कहा अलविदा, सामने आई चौंकाने वाली वजह!

Kanpur News/प्रवीन पांडेय: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में सोमवार की सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. जहां पर बाबू राम गौतम ने कथित तौर पर अपनी पत्नी शांति (40) की हत्या करने के बाद खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच-पड़ताल में जुट गई.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना महराजपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार, बाबू राम गौतम ने 2018 में सरसौल की रहने वाली शांति से दूसरी शादी की थी. दंपती के तीन बच्चे हैं दो बेटे अंकुश और अर्पित तथा एक बेटी नित्या. मृतक महिला के परिजनों ने बताया कि शांति पिछले दो महीनों से किसी अन्य लड़के से फोन पर बातचीत कर रही थी. एक दिन बाबू राम ने अपनी पत्नी को फोन पर बात करते हुए सुन लिया, जिसके बाद उनके बीच झगड़े होने लगे.

बेटी ने क्या बताया?

बेटी लली ने पुलिस को बताया कि रविवार की शाम माता-पिता के बीच इसी बात को लेकर विवाद हुआ था. रात को सभी खाना खाकर सो गए थे. सोमवार सुबह उठने पर उन्होंने पाया कि मां का शव जमीन पर पड़ा था और पिता का शव दुपट्टे के सहारे छत की बल्ली से लटका था.

पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर साक्ष्य जुटाए. प्रारंभिक जांच में महिला के गले पर दबाव के निशान पाए गए हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि पहले पति ने दुपट्टे से उसकी हत्या की और फिर उसी दुपट्टे के सहारे फांसी लगाकर खुद भी आत्महत्या कर ली. घटना वाले दिन मृतका के मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आई थी, जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

एसीपी का बयान

एसीपी चकेरी पूर्वी अभिषेक कुमार पांडेय ने बताया कि सोमवार सुबह 112 नंबर पर सूचना मिली थी. पुलिस जांच कर रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.