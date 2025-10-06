Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2950376
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

पहले पत्नी की हत्या, फिर पति ने जिंदगी से कहा अलविदा, सामने आई चौंकाने वाली वजह!

Kanpur News: कानपुर से एक पति अपनी पत्नी की हत्या के बाद खुद फांसी लगाकर जिंदगी से अलविदा कह दिया. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. वहीं पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 06, 2025, 05:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI

Kanpur News/प्रवीन पांडेय:  उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में सोमवार की सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई.  जहां पर बाबू राम गौतम ने कथित तौर पर अपनी पत्नी शांति (40) की हत्या करने के बाद खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच-पड़ताल में जुट गई. 

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना महराजपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार, बाबू राम गौतम ने 2018 में सरसौल की रहने वाली शांति से दूसरी शादी की थी. दंपती के तीन बच्चे हैं दो बेटे अंकुश और अर्पित तथा एक बेटी नित्या. मृतक महिला के परिजनों ने बताया कि शांति पिछले दो महीनों से किसी अन्य लड़के से फोन पर बातचीत कर रही थी. एक दिन बाबू राम ने अपनी पत्नी को फोन पर बात करते हुए सुन लिया, जिसके बाद उनके बीच झगड़े होने लगे.

बेटी ने क्या बताया?
बेटी लली ने पुलिस को बताया कि रविवार की शाम माता-पिता के बीच इसी बात को लेकर विवाद हुआ था. रात को सभी खाना खाकर सो गए थे. सोमवार सुबह उठने पर उन्होंने पाया कि मां का शव जमीन पर पड़ा था और पिता का शव दुपट्टे के सहारे छत की बल्ली से लटका था.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर साक्ष्य जुटाए. प्रारंभिक जांच में महिला के गले पर दबाव के निशान पाए गए हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि पहले पति ने दुपट्टे से उसकी हत्या की और फिर उसी दुपट्टे के सहारे फांसी लगाकर खुद भी आत्महत्या कर ली. घटना वाले दिन मृतका के मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आई थी, जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

एसीपी का बयान
एसीपी चकेरी पूर्वी अभिषेक कुमार पांडेय ने बताया कि सोमवार सुबह 112 नंबर पर सूचना मिली थी. पुलिस जांच कर रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

TAGS

Kanpur News

Trending news

Rishikesh news
ऋषिकेश में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, सस्ते आईफोन के नाम पर करोड़ों की ठगी
Fatehpur News
क्राइम पेट्रोल की गुत्थी ने खोली खौफनाक साजिश,छोटे भाई की ठनका और बड़े भाई की हत्या
Heavy Rain Fall
गाजियाबाद में बदला मौसम का मिजाज, बारिश से ठंडी हुई हवाएं, सर्दी ने दी हल्की आहट
Noida News
नोएडा में बड़ा खुलासा, टैक्स हेराफेरी कर 1.21 करोड़ का गबन, आरोपी गिरफ्तार
Azamgarh news
आजमगढ़ भोज समारोह में तांडव,दलित बच्ची से कुर्सी लेने को लेकर मारपीट में पांच घायल
Rajinikanth
रजनीकांत ने किया बद्रीनाथ धाम का दर्शन, साउथ सुपरस्टार का हिमालय यात्रा
Rae Bareli News
जान से मार दूंगा... पति ने पत्नी पर गंडासे से हमला, कोर्ट परिसर में रक्तरंजित हल्ला
jalaun news
सुनो! आधी रात को आना...प्रेमिका के फोन पर मिलने पहुंचा प्रेमी, परिजनों ने पकड़ा तो.
muslim population in uttar pradesh
UP के किस जिले में रहते हैं सबसे ज्यादा मुस्लिम,हर गली में गूंजती है मस्जिद की अजान
Gorakhpur News
गोरखपुर के बब्बर शेर ‘भरत’ की मौत, सामने आई चौंकाने वाली वजह!
;