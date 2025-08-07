Kanpur News: तुम्हारी पत्नी भाग गई..पति के गंगा नहाने जाते ही पत्नी पड़ोसी के साथ फरार, घर लौटा तो पड़ोसियों ने दी खबर
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2871087
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

Kanpur News: तुम्हारी पत्नी भाग गई..पति के गंगा नहाने जाते ही पत्नी पड़ोसी के साथ फरार, घर लौटा तो पड़ोसियों ने दी खबर

Kanpur News: कानपुर में गंगा स्नान करने गए युवक के साथ कांड हो गया. वापस घर लौटने पर पता चला कि उसकी पत्नी बच्चों को लेकर पड़ोसी के साथ फरार हो गई है. आरोप है कि वह अपने साथ नकदी और जेवर भी ले गई.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 07, 2025, 04:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Kanpur News(प्रवीण तिवारी): यूपी के कानपुर जिले से एक अजब गजब मामला सामने आया है. जहां गंगा नहाने निकले युवक की पीठ पीछे पत्नी पड़ोसी के साथ फरार हो गई. यही नहीं वह अपने साथ नकदी-जेवर और बच्चों को भी ले गई. जब गंगा स्नान करने के बाद पति घर लौटा तो घर का नजारा देखकर सन्न रह गया. पीड़ित ने पड़ोसी पर पत्नी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप लगाए हैं. मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

शिवराजपुर थाना क्षेतर 
मामला शिवराजपुर कस्बे से जुड़ा है. यहां के रहने वाले एक युवक की पत्नी मासूम बेटे को लेकर पड़ोसी युवक के साथ भाग गई. पीड़ित गंगा स्नान करने गया था. जब वापस लौटा तो पत्नी के पड़ोसी के साथ जाने की खबर से हक्का-बक्का रह गया. पीड़ित ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है. युवक की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

किराए पर रहता था युवक
जानकारी के मुताबिक शिवराजपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला युवक पत्नी और बच्चे के साथ किराए पर रहता है. उसने पुलिस से शिकायत करते हुए बताया कि वह गंगा स्नान करने के लिए गंगा तट पर गया था. इस दौरान मौका पाकर पड़ोस में रहने वाला एक युवक उसकी पत्नी को बहला फुसलाकर अपने साथ अपनी कार में बैठाकर भगा ले गया. आरोप है कि उसकी पत्नी घर में रखी 15 लाख रुपए की नगदी और जेवर के साथ साथ बेटे को भी साथ ले गई है.

आरोपी से बताया जान का खतरा
गंगा स्नान करने के बाद जब वह वापस लौटा तो पत्नी घर पर नहीं थी। तलाश करने पर मोहल्ले के लोगों की उसे मामले की जानकारी मिली. पीड़ित ने आरोपी और उसके परिवार से खुद की जान-माल का भी खतरा बताया है. फिलहाल मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

TAGS

Kanpur News

Trending news

Mainpuri News
दबंग ठेकदार ने PWD के बाबू पर बरसाए लात घूंसे,जातिसूचक गालियां दीं, वीडियो वायरल
Muzaffarnagar news
भूमाफिया के नाम की सरकारी जमीन? एसडीएम पर लगे आरोप, डीएम ने जांच के लिए बनाई कमेटी
Sonbhadra News
यूपी का सबसे बड़ा गांव.. यहां पंचायत चुनाव लड़ने में याद आ जाती है नानी
Sambhal news
संभल को मिलेगा अयोध्या-काशी जैसा वैभव.. CM योगी ने दी 659 करोड़ की सौगात
Gorakhpur News
शर्मनाक! थूक चाट नहीं तो... साथी छात्रों ने 8वीं के छात्र को बंधक बनाकर की बर्बरता
ballia news
अनोखी शादी! न DJ न घोड़ी, गंगा की प्रचंड लहरों में नाव से बारात लेकर पहुंचा दूल्हा
Lucknow news
ATS की गजवा-ए-हिंद के 3 युवकों से पूछताछ, बड़ी घटना की फिराक में था कट्टरवादी उसामा
Cloud burst in uttarakhand
धराली आपदा के तीसरे दिन एयरफोर्स ने मोर्चा संभाला, CM धामी ने जाना घायलों का हालचाल
Nainital News
Nainital News: उत्तरकाशी आपदा का नैनीताल पर्यटन पर गहरा असर, 95% तक गिरा कारोबार
Amroha News
Amroha News: अमरोहा में सांपों के डर से सहमा पूरा गांव, अब तक 5 लोगों को डसा
;