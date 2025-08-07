Kanpur News: तुम्हारी पत्नी भाग गई..पति के गंगा नहाने जाते ही पत्नी पड़ोसी के साथ फरार, घर लौटा तो पड़ोसियों ने दी खबर

Kanpur News: कानपुर में गंगा स्नान करने गए युवक के साथ कांड हो गया. वापस घर लौटने पर पता चला कि उसकी पत्नी बच्चों को लेकर पड़ोसी के साथ फरार हो गई है. आरोप है कि वह अपने साथ नकदी और जेवर भी ले गई.
Trending Photos
Kanpur News(प्रवीण तिवारी): यूपी के कानपुर जिले से एक अजब गजब मामला सामने आया है. जहां गंगा नहाने निकले युवक की पीठ पीछे पत्नी पड़ोसी के साथ फरार हो गई. यही नहीं वह अपने साथ नकदी-जेवर और बच्चों को भी ले गई. जब गंगा स्नान करने के बाद पति घर लौटा तो घर का नजारा देखकर सन्न रह गया. पीड़ित ने पड़ोसी पर पत्नी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप लगाए हैं. मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.
शिवराजपुर थाना क्षेतर
मामला शिवराजपुर कस्बे से जुड़ा है. यहां के रहने वाले एक युवक की पत्नी मासूम बेटे को लेकर पड़ोसी युवक के साथ भाग गई. पीड़ित गंगा स्नान करने गया था. जब वापस लौटा तो पत्नी के पड़ोसी के साथ जाने की खबर से हक्का-बक्का रह गया. पीड़ित ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है. युवक की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है.
किराए पर रहता था युवक
जानकारी के मुताबिक शिवराजपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला युवक पत्नी और बच्चे के साथ किराए पर रहता है. उसने पुलिस से शिकायत करते हुए बताया कि वह गंगा स्नान करने के लिए गंगा तट पर गया था. इस दौरान मौका पाकर पड़ोस में रहने वाला एक युवक उसकी पत्नी को बहला फुसलाकर अपने साथ अपनी कार में बैठाकर भगा ले गया. आरोप है कि उसकी पत्नी घर में रखी 15 लाख रुपए की नगदी और जेवर के साथ साथ बेटे को भी साथ ले गई है.
आरोपी से बताया जान का खतरा
गंगा स्नान करने के बाद जब वह वापस लौटा तो पत्नी घर पर नहीं थी। तलाश करने पर मोहल्ले के लोगों की उसे मामले की जानकारी मिली. पीड़ित ने आरोपी और उसके परिवार से खुद की जान-माल का भी खतरा बताया है. फिलहाल मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.