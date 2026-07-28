कानपुर में कमरे में पति-पत्नी के शव मिलने से सनसनी... चचेरे भाई-बहन ने 4 महीने पहले की थी लव मैरिज

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कानपुर/प्रवीण पांडे: कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र के बर्रा-7 इलाके में मंगलवार शाम एक किराए के कमरे से नवविवाहित दंपती के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. कमरे के भीतर पति का शव पंखे से लटका मिला, जबकि पत्नी का शव फर्श पर पड़ा था. शुरुआती जांच में पुलिस इसे पत्नी की हत्या के बाद पति द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला मान रही है. हालांकि, युवती के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है.
चार महीने पहले किया था प्रेम विवाह
मृतकों की पहचान सचेंडी क्षेत्र निवासी 23 वर्षीय सौरभ सविता और 20 वर्षीय रानी के रूप में हुई है. दोनों के बीच पिछले तीन वर्षों से प्रेम संबंध थे. परिवार की असहमति के बावजूद करीब चार महीने पहले दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया था. विवाह के बाद वे दिल्ली चले गए थे और कुछ दिन पहले ही कानपुर लौटकर बर्रा-7 स्थित एक मकान की तीसरी मंजिल पर किराए का कमरा लेकर रहने लगे थे.
रोशनदान से दिखा शव, खुला पूरे घटनाक्रम का राज
मकान में रहने वाली एक महिला जब छत पर कपड़े सुखाने जा रही थी, तभी रोशनदान से कमरे के अंदर झांकने पर उसने युवक का शव फंदे से लटका देखा. सूचना मिलने पर मकान मालिक ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया तो पत्नी का शव कमरे में पड़ा मिला.
फोरेंसिक जांच में मिले अहम सुराग
घटनास्थल पर पहुंची फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए. पुलिस के अनुसार महिला के गले पर दबाव के निशान मिले हैं, जिससे प्रथम दृष्टया गला दबाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है. कमरे में सिंदूर बिखरा मिला, जबकि मृतका की मांग भरी हुई थी और युवक के हाथ पर भी सिंदूर के निशान पाए गए. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप, पुलिस जांच जारी
मृतका के परिजनों का आरोप है कि प्रेम विवाह से युवक का परिवार खुश नहीं था और दोनों पर लगातार पारिवारिक दबाव बनाया जा रहा था. उनका कहना है कि इसी कारण यह घटना हुई और मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए.
डीसीपी साउथ दीपेंद्रनाथ चौधरी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक साक्ष्यों और परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है.