उन्नाव में बवाल!'I love Mohammad' जुलूस के दौरान पुलिस पर पथराव, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई लोग घायल

ज्ञानेंद्र प्रताप/उन्नाव: कानपुर पीलीभीत सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों में I Love Mohammad के पोस्टर बैनर और जुलूस को लेकर विवाद तूल पकड़ता जा रहा है. शुक्रवार को कानपुर के शारदा नगर में I Love Mohammad जुलूस के बाद रविवार को उन्नाव में बवाल हो गया.

मौके पर पहुंची पुलिस पर पथराव

यहां मुस्लिम समुदाय ने आई लव मोहम्मद जुलूस निकाला तो जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन जुलूस निकालने वालों ने पुलिस पर पथराव कर दिया. जिसके बाद पुलिस ने बचाव के लिए और हालात को काबू में करने के लिए प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया. पुलिस पर पथराव में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं. घटना उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र की सीताराम कॉलोनी की है.

बगैर पुलिस की इजाजत के जुलूस

इससे पहले शुक्रवार को शारदा नगर में बगैर पुलिस की इजाजत के चुपके से आई लव मोहम्मद जुलूस निकाला गया था. जिसकी पुलिस को भनक तक नहीं लगी थी. हालांकि बाद में इस जुलूस को लेकर कानपुर में FIR हुई और पुलिस आगे की कार्रवाई की तैयारी कर रही थी लेकिन रविवार को अब उन्नाव में I Love Mohammad जुलूस निकालने वालों ने पुलिस को ही निशाने पर ले लिया.

कई दिनों से गर्मा रहा मुद्दा

बता दें कि बीते दिनों जुलूस के दौरान मुस्लिम समुदाय ने जमकर मोहम्मदी के नारे लगाए. रावतपुर के सैयद नगर में बारावफात के जुलूस के दौरान आई लव मोहम्मद का नारा बोर्ड लगाया गया था. बारा वफात के एक दिन पहले आई लव मोहम्मद का साइन बोर्ड लगाने को लेकर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय आमने-सामने आ गए थे.

देखें वीडियो: कानपुर में I Love Muhammad को लेकर माहौल टाइट, विरोध में मुस्लिम समुदाय ने निकाला जुलूस

