उन्नाव में बवाल!'I love Mohammad' जुलूस के दौरान पुलिस पर पथराव, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई लोग घायल
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2931694
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

उन्नाव में बवाल!'I love Mohammad' जुलूस के दौरान पुलिस पर पथराव, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई लोग घायल

Unnao News: उत्तर प्रदेश में I Love Mohammad जुलूस के दौरान टकराव और हिंसा का ताजा मामला रविवार को उन्नाव से सामने आया. यहां I Love Mohammad जुलूस के दौरान पुलिस पर पथराव हो गया, जिसके बाद पुलिस ने हालात काबू में करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Sep 21, 2025, 10:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

उन्नाव में बवाल!'I love Mohammad' जुलूस के दौरान पुलिस पर पथराव, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई लोग घायल

ज्ञानेंद्र प्रताप/उन्नाव: कानपुर पीलीभीत सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों में I Love Mohammad के पोस्टर बैनर और जुलूस को लेकर विवाद तूल पकड़ता जा रहा है. शुक्रवार को कानपुर के शारदा नगर में I Love Mohammad जुलूस के बाद रविवार को उन्नाव में बवाल हो गया. 

मौके पर पहुंची पुलिस पर पथराव
यहां मुस्लिम समुदाय ने आई लव मोहम्मद जुलूस निकाला तो जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन जुलूस निकालने वालों ने पुलिस पर पथराव कर दिया. जिसके बाद पुलिस ने बचाव के लिए और हालात को काबू में करने के लिए प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया. पुलिस पर पथराव में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं. घटना उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र की सीताराम कॉलोनी की है. 

बगैर पुलिस की इजाजत के जुलूस
इससे पहले शुक्रवार को शारदा नगर में बगैर पुलिस की इजाजत के चुपके से आई लव मोहम्मद जुलूस निकाला गया था. जिसकी पुलिस को भनक तक नहीं लगी थी. हालांकि बाद में इस जुलूस को लेकर कानपुर में FIR हुई और पुलिस आगे की कार्रवाई की तैयारी कर रही थी लेकिन रविवार को अब उन्नाव में I Love Mohammad जुलूस निकालने वालों ने पुलिस को ही निशाने पर ले लिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

कई दिनों से गर्मा रहा मुद्दा
बता दें कि बीते दिनों जुलूस के दौरान मुस्लिम समुदाय ने जमकर मोहम्मदी के नारे लगाए. रावतपुर के सैयद नगर में बारावफात के जुलूस के दौरान आई लव मोहम्मद का नारा बोर्ड लगाया गया था. बारा वफात के एक दिन पहले आई लव मोहम्मद का साइन बोर्ड लगाने को लेकर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय आमने-सामने आ गए थे.

देखें वीडियो:  कानपुर में I Love Muhammad को लेकर माहौल टाइट, विरोध में मुस्लिम समुदाय ने निकाला जुलूस

 

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

Unnao latest News

Trending news

Unnao latest News
उन्नाव में बवाल!'I love Mohammad' जुलूस के दौरान पुलिस पर पथराव, पुलिस का लाठीचार्ज
sambhal riots
अब बड़े पर्दे पर दिखेगी संभल दंगों की कहानी, अमित जानी बना रहे 'संभल फाइल्स'
kanpur latest news
कानपुर में इंडिगो फ्लाइट में हड़कंप, यात्री इधर-उधर भागे, क्रू मेंबर के छूटे पसीने
mirzapur news
पितृपक्ष पर मिर्जापुर के रामगया घाट पर श्रद्धालुओं का सैलाब, भगवान राम ने यहीं किया
ghazipur news
मुख्तार अंसारी का बेटा उमर अंसारी हिस्ट्रीशीटर घोषित
Hapur Latest News
हापुड़-मुरादाबाद रेल लाइन पर बनेगा नया अंडर पास, अटूटा फाटक होगा बंद, खत्म होगा जाम
Deoria news
देवरिया में तालाब बना मौत का कुंड, दो मासूमों ने गंवाई जान,इकलौते बेटे की मौत
Ayodhya news
रविकिशन केवट, मनोज तिवारी बनेंगे बाली, अयोध्या की रामलीला कल से, जानिए कहां देखें
Lalitpur news
बेटे की गिरफ्तारी से आहत पिता ने दी जान, पुलिस पर गंभीर आरोप
balrampur news
यूपी के इस जिले में मां दुर्गा का मंदिर जहां त्रेतायुग से जल रही अखंड ज्योति
;