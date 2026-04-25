43 साल बाद ‘कैद’ से आजाद हुए भगवान, कानपुर देहात में आस्था का सैलाब, घर वापसी बनी ऐतिहासिक पल

आलोक त्रिपाठी/ कानपुर देहात: क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान भी 'कैद' हो सकते हैं… और उनकी रिहाई के लिए इंसानों को अदालतों के चक्कर लगाने पड़ें? उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के मूसानगर से सामने आई यह कहानी सिर्फ चौंकाने वाली नहीं, बल्कि दिल को गहराई तक छू लेने वाली है.

क्या है मामला?

दरअसल, साल 1983 में 23 अप्रैल की रात श्री बांके बिहारी मंदिर से राधा रानी, बलदाऊ जी, हनुमान जी, गणेश जी और गरुड़ जी की मूर्तियां चोरी हो गई थीं. पुलिस ने कुछ समय बाद मूर्तियां बरामद कर लीं, लेकिन उन्हें थाने के मालखाने में ही जमा कर दिया गया.

समय बीतता गया और ये मूर्तियां पूरे 43 साल तक वहीं 'कैद' रहीं. भक्त लगातार न्याय के लिए प्रयास करते रहे. साल 1995 में अदालत से रिहाई का आदेश भी मिला, लेकिन कागजी प्रक्रिया में मामला उलझकर रह गया. आखिरकार अब अदालत के आदेश पर भगवान की 'रिहाई' संभव हो पाई. जैसे ही यह खबर फैली, पूरे मूसानगर में जश्न का माहौल बन गया. वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि-विधान के साथ मूर्तियों की पुनः प्राण प्रतिष्ठा की गई.

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इस मौके पर ऐसा दृश्य था मानो कोई बिछड़ा हुआ अपना सदस्य वर्षों बाद घर लौटा हो. मंदिर एक बार फिर पूरी तरह से सजीव हो उठा और श्रद्धालुओं की आंखें खुशी से नम हो गईं. यह कहानी सिर्फ आस्था की नहीं, बल्कि धैर्य और न्याय की भी मिसाल बन गई है, जहां देर से ही सही, लेकिन न्याय मिला और इतिहास रच दिया गया.

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