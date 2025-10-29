IIT कानपुर का दिल्ली पर 'मेघ प्रयोग' सफल! जानें एक बार कृत्रिम बारिश कराने पर कितना खर्चा

Kanpur: IIT कानपुर की टीम ने हाल ही में प्रदूषण से जूझ रही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवा साफ करने के लिए क्लाउड सीडिंग (Cloud Seeding) का प्रयोग किया. हालांकि पहली कोशिश में बारिश नहीं हो सकी, लेकिन इस प्रयोग से सर्दियों में होने वाले प्रदूषण से निजात पाई जा सकती है वो भी पूरे सीजन में बस 25 करोड़ की लागत से.

बारिश नहीं हुई लेकिन प्रदूषण पर हुआ असर

संस्थान के निदेशक प्रो. मनीन्द्र अग्रवाल ने बताया कि तकनीकी रूप से प्रयोग सफल रहा, लेकिन बादलों में नमी नहीं होने की वजह से बारिश नहीं हो सकी. प्रो. अग्रवाल ने बताया कि सोमवार को किए गए दो हवाई अभियानों के दौरान बादलों में नमी केवल 15% थी, जबकि क्लाउड सीडिंग के सफल होने के लिए कम से कम 50% नमी जरूरी होती है. इसके बावजूद, दिल्ली में लगाए गए 15 मॉनिटरिंग सेंटरों पर पीएम 2.5 और पीएम 10 प्रदूषक स्तरों में 6 से 10 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई.

क्या है क्लाउड सीडिंग?

क्लाउड सीडिंग एक मौसम संशोधन तकनीक है, जिसमें बादलों में सिल्वर आयोडाइड, कॉमन सॉल्ट या रॉक सॉल्ट जैसे सूक्ष्म कण छोड़े जाते हैं. ये कण बादलों में जलकण बनने के लिए नाभिक का काम करते हैं। जब पर्याप्त संघनन होता है, तो ये कण वर्षा की बूंदों में बदल जाते हैं और बारिश होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रो. अग्रवाल के अनुसार, “हम बादलों में एक महीन मिश्रण इंजेक्ट करते हैं जिसमें नमक और सिल्वर आयोडाइड के कण होते हैं. जब इनके चारों ओर जल वाष्प संघनित होती है, तो बारिश की प्रक्रिया शुरू हो जाती है.”

लागत और बजट

IIT कानपुर निदेशक ने बताया कि फिलहाल उड़ानें कानपुर से भरने के कारण खर्च अधिक आया. अगर दिल्ली के नजदीकी हवाई अड्डे से नियमित सीडिंग की जाए, तो लागत कम होगी. एक हवाई मिशन की लागत लगभग 60 लाख रुपये आती है, यानी 20,000 रुपये प्रति वर्ग किलोमीटर. अगर 1,000 वर्ग किमी क्षेत्र में 12 बार सीडिंग की जाए, तो पूरी सर्दियों का खर्च करीब 25 करोड़ रुपये होगा.

दिल्ली सरकार ने मई में 3.2 करोड़ रुपये के बजट से 5 ट्रायल की मंजूरी दी थी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मार्च बजट में प्रदूषण नियंत्रण के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है.

यह स्थायी समाधान नहीं- IIT कानपुर

प्रो. अग्रवाल ने साफ कहा कि क्लाउड सीडिंग केवल अस्थायी राहत दे सकती है. उन्होंने कहा, “जब तक प्रदूषण के स्रोतों पर नियंत्रण नहीं होगा, तब तक यह सिर्फ एक तात्कालिक उपाय रहेगा.”

बता दें कि वर्तमान में दिल्ली में GRAP के पहले और दूसरे चरण की पाबंदियां लागू हैं और हवा की गुणवत्ता लगातार गंभीर श्रेणी में बनी हुई है.

ये भी पढ़ें: IIT कानपुर ने बनाया सूखी हवा में भी बरसात का बेजोड़ फॉर्मूला! क्या होती है क्लाउड सीडिंग, कैसे हर मौसम में है मुमकिन?