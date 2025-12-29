Kanpur News: Sorry for Everyone...नश काटकर फिर लगाई फांसी, IIT छात्र ने सुसाइड नोट में लिखा दर्द

Kanpur News/प्रवीन पांडेय: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां पर IIT कानपुर के बीटेक छात्र ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे. जिसके बाद कमरे का दरवाजा तोड़कर पंखे से लटकी उसकी बॉडी को उतारा और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

ऐसा बताया जा रहा है कि छात्र का नाम जय सिंह मीणा है. जिसकी उम्र 26 वर्ष है. जो अजमेर राजस्थान का रहने वाला है. उसके कमरे में एक सुसाइड नोट मिला जिसमें 'Sorry for everyone' लिखा हुआ था.

खबर अपडेट की जा रही है...