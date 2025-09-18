Kanpur News: पराली से बनेगा पैसा ही पैसा! IIT कानपुर का कमाल, प्रदूषण घटेगा, किसानों का लाभ बढ़ेगा
Kanpur News: पराली से बनेगा पैसा ही पैसा! IIT कानपुर का कमाल, प्रदूषण घटेगा, किसानों का लाभ बढ़ेगा

IIT Kanpur News: पराली किसानों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं. इससे छुटकारा पाने के लिए किसान अक्सर इससे जलाते हैं तो प्रदूषण होता है और कई बार कानूनी कार्रवाई और जुर्माने का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन IIT कानपुर ने अब पराली को पैसे में तब्दील करने का फॉर्मूला खोज निकाला है.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Sep 18, 2025, 06:34 PM IST
Trending Photos

Kanpur News: पराली से बनेगा पैसा ही पैसा! IIT कानपुर का कमाल, प्रदूषण घटेगा, किसानों का लाभ बढ़ेगा

Praveen Pandey/Kanpur: किसानों के लिए पराली लंबे समय से एक बड़ी समस्या रही है. इसे जलाने से जहां प्रदूषण बढ़ता है, वहीं कई बार किसानों को जुर्माने और कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ता है. पराली और फसलों के अवशेषों का उपयोग न जानने की वजह से किसान मजबूरी में इन्हें आग के हवाले कर देते हैं. मगर अब इस समस्या का समाधान खोज लिया गया है. 

आईआईटी कानपुर की एक इनक्यूबेटर कंपनी ने वाइल्ड ग्रास, गन्ने का ठूठ, सरसों, दालों और अन्य फसलों के बाद बची लकड़ी से ईट, प्लाईवुड और अन्य उपयोगी वस्तुएं बनाने में सफलता पाई है. इनसे मकान बनाने की ईंट, टेबल-चेयर, घरेलू सामान और यहां तक कि हैलमेट भी बनाए जा सकते हैं. यही नहीं, कंपनी ने फसल अवशेषों से इलेक्ट्रिक व्हीकल और कैमकॉर्डर की बॉडी बनाने का भी सफल प्रयोग किया है. 

भविष्य में किसानों मुश्किल बनेगी सहारा 
इस खोज से उम्मीद लगाई जा रही है कि भविष्य में किसानों को पराली जलाने की जरूरत नहीं होगी. वे फसल और पेड़ों आदि के अवशेष और गैर उपयोगी समझे जाने वाले हिस्से को बेचकर अतिरिक्त आमदनी कमा सकेंगे. 

विशेषज्ञों को उम्मीद
विशेषज्ञों के अनुसार, जब बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन शुरू होगा तो तैयार सामग्री बाजार में मौजूद वस्तुओं से सस्ती होगी. सबसे खास बात यह है कि इसके लिए पेड़ काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इससे पर्यावरण प्रदूषण भी घटेगा और किसानों को आर्थिक लाभ मिलने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार भी बढ़ेगा. यानी पराली, जो अब तक प्रदूषण और परेशानी का कारण थी, भविष्य में किसानों के लिए आय का जरिया और समाज के लिए एक उपयोगी संसाधन बन सकती है.

TAGS

kanpur latest newsiit kanpur new invention

