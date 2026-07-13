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पेट्रोल में E20 एथेनॉल से गाड़ियों में नहीं आएगी खराबी... आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने किया बड़ा दावा

Kanpur news: पेट्रोल में E20 एथेनॉल से आ रही गाड़ियों में शिकायत के बीच आईआईटी कानपुर की रिसर्च में बड़ा ​दावा किया गया है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Amitesh Pandey
Published: Jul 13, 2026, 07:34 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 07:34 PM IST
पेट्रोल में E20 एथेनॉल से गाड़ियों में नहीं आएगी खराबी... आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने किया बड़ा दावा
Image Credit: IIT Kanpur

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