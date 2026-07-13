पेट्रोल में E20 एथेनॉल से गाड़ियों में नहीं आएगी खराबी... आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने किया बड़ा दावा

IIT कानपुर के वैज्ञानिकों का दावा

आईआईटी कानपुर की इंजन रिसर्च लैब के प्रोजेक्ट इंजीनियर ध्रुव राज के मुताबिक, E20 पेट्रोल पूरी तरह सुरक्षित है और इसका सफल परीक्षण आईआईटी कानपुर में किया जा चुका है. उन्होंने बताया कि E20 के इस्तेमाल से इंजन में किसी तरह की खराबी, जंग लगने या अन्य तकनीकी समस्या नहीं आती. विशेषज्ञों का कहना है कि सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे दावे वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित नहीं हैं.