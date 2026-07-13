पेट्रोल में E20 एथेनॉल से गाड़ियों में नहीं आएगी खराबी... आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने किया बड़ा दावा

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प्रवीण पांडेय/कानपुर: पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा बढ़ाकर E20 लागू किए जाने के बाद देशभर में बहस छिड़ी हुई है. सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि E20 पेट्रोल से इंजन खराब हो रहा है, जंग लग रही है और माइलेज भी कम हो जाता है, लेकिन आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों ने इन सभी दावों को पूरी तरह खारिज कर रहे हैं.
IIT कानपुर के वैज्ञानिकों का दावा
आईआईटी कानपुर की इंजन रिसर्च लैब के प्रोजेक्ट इंजीनियर ध्रुव राज के मुताबिक, E20 पेट्रोल पूरी तरह सुरक्षित है और इसका सफल परीक्षण आईआईटी कानपुर में किया जा चुका है. उन्होंने बताया कि E20 के इस्तेमाल से इंजन में किसी तरह की खराबी, जंग लगने या अन्य तकनीकी समस्या नहीं आती. विशेषज्ञों का कहना है कि सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे दावे वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित नहीं हैं.
भविष्य में और बढ़ाई जा सकती है एथेनॉल की मात्रा
उन्होंने कहा कि माइलेज में कमी का संबंध अधिकतर वाहन चलाने के तरीके, सड़क की स्थिति और रखरखाव से होता है, न कि E20 पेट्रोल से. आईआईटी के परीक्षणों में E20 के कारण माइलेज में कोई उल्लेखनीय गिरावट नहीं मिली. डॉ. ध्रुव राज ने बताया कि भविष्य में पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा और बढ़ाई जा सकती है.
E85 तक के ईंधन पर सफल परीक्षण
इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि E85 तक के ईंधन पर भी सफल परीक्षण हो चुके हैं. उनका कहना है कि आईआईटी कानपुर लगातार इस क्षेत्र में शोध कर रहा है और अब तक के सभी परीक्षणों में E20 पेट्रोल से वाहनों को किसी भी तरह का नुकसान होने की पुष्टि नहीं हुई है.