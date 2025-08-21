Kanpur News: एसी-कूलर की छुट्टी! IIT कानपुर ने इजाद की सुपर कूल शीट, घर-दफ्तर के अंदर 10-12 डिग्री कम हो जाएगा तापमान

Kanpur News: जून-जुलाई की जलती-चुभती गर्मी इतनी भयानक होती है कि घर और दफ्तरों के बाहर क्या अंदर भी लोग बेचैन रहते हैं. कूलर और पंखों में भी लोगों को राहत नहीं मिलती लेकिन IIT कानपुर ने अब सूरज की किरणों से निकलने वाली भयंकर गर्मी का समाधान ढूंढ लिया है.

IIT ने बनाई खास इंशुलेशन शीट

आईआईटी के वैज्ञानिकों ने गर्मी से निजात दिलाने के लिए एक क्रांतिकारी खोज की है जो एक खास प्रकार की इंसुलेशन सीट हैं. इस सीट को घर और दफ्तर की छत पर बिछाने से अंदर का तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस कम हो सकता है.

बिजली के बिल में आएगी कमी

जब घर के अंदर तापमान बाहर की तुलना में कम रहेगा तो कूलर, पंखों का इस्तेमाल कम होगा और साथ ही एयर कंडीनशनर और फ्रीज पर भी लोड कम पड़ेगा. इससे बिजली के बिल में भी कमी आएगी.



खास कपड़े से तैयार की गई शीट

यह शीट सिंथेटिक पॉलिमर और खास कपड़े से तैयार की गई है, जिसकी सफेद सतह सूरज की किरणों को परावर्तित कर देती है. दीवार, छत या पानी की टंकी पर इसे सीधे लगाया जा सकता है, और किसी भी तरह के फ्रेम की ज़रूरत नहीं होती. बाज़ार में जहां सामान्य शीट 100 से 200 रुपये प्रति वर्ग फीट तक बिकती है, वहीं आईआईटी की यह शीट महज़ 50 से 60 रुपये प्रति वर्ग फीट की लागत पर उपलब्ध है. फैक्ट्रियों और घरों में टेस्टिंग के दौरान इसने 25 से 30 प्रतिशत तक बिजली की खपत घटाई है.आईआईटी की स्टार्टअप कंपनी गिटीटेक ने इसका उत्पादन शुरू कर दिया है और अब इसे आम लोगों तक पहुंचाया जा रहा है.

ये भी पढ़ें: आईआईटी बीएचयू की बड़ी खोज, हार्ट अटैक और स्ट्रोक रोकने वाला नैनोपार्टिकल तैयार, 48 घंटे तक नहीं होती ब्लड क्लोटिंग

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Latest News हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !