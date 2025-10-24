IIT कानपुर का स्मॉग पर बड़ा प्रहार! दिल्ली की तरफ उड़ा क्लाउड सीडिंग एयरक्राफ्ट, झमाझम बारिश से हवा होगी साफ!

Artificial Rain on Delhi: दिल्ली, लखनऊ जैसे महानगरों में सर्दी में प्रदूषण की मार को कम करने के लिए आईआईटी कानपुर कारगर तरीका खोज निकाला है. जिसके ट्रायल के लिए देश की राजधानी दिल्ली को चुना गया है. आइये जानते हैं यह प्रयोग कब हो रहा है.
Kanpur: देश की राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है. आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने गुरुवार को क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट के तहत पहली बार कानपुर से सेसना एयरक्राफ्ट उड़ाकर दिल्ली की ओर परीक्षण उड़ान भरी. यह उड़ान मशीनरी और तकनीकी प्रक्रिया की जांच के लिए एक प्रारंभिक ट्रायल थी.
कृत्रिम बारिश के लिए IIT कानपुर का दिल्ली पर ट्रायल
आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रोफेसर मणींद्र अग्रवाल के अनुसार, गुरुवार को दिल्ली में हल्के बादल तो मौजूद थे, लेकिन नमी की मात्रा बहुत कम थी, जिससे बारिश की संभावना नगण्य रही. इसके बावजूद टीम ने ट्रायल के दौरान बादलों में नमक मिश्रित केमिकल छोड़ा, ताकि मशीनरी और फ्लेयर्स के कामकाज का परीक्षण किया जा सके.
कैसे होती है कृत्रिम बारिश
क्लाउड सीडिंग प्रक्रिया में पाइरोटेक्निक तकनीक का उपयोग किया जाता है. इसके तहत एयरक्राफ्ट के दोनों पंखों के नीचे 8 से 10 पाइरोटेक्निक फ्लेयर्स लगाए गए हैं, जिनमें विशेष केमिकल युक्त सॉल्ट भरा गया है. निर्धारित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद इन फ्लेयर्स को सक्रिय कर बादलों में छोड़ा जाता है. ये बादलों में नमी के कणों को संघनित (कंडेंस) करने में मदद करते हैं, जिससे बारिश की संभावना बढ़ जाती है.
26 से 28 अक्टूबर के बीच दिल्ली पर कृत्रिम बारिश
मौसम विभाग के अनुसार, इस समय पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, हालांकि इसका असर दिल्ली पर सीमित रहेगा. 26 से 28 अक्टूबर के बीच आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है. ऐसे में वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि अगर नमी और बादलों की स्थिति अनुकूल रही, तो इसी दौरान राजधानी में कृत्रिम बारिश का पहला पूर्ण ट्रायल किया जा सकता है.
मील का पत्थर साबित होगा IIT कानपुर का ट्रायल
आईआईटी कानपुर की यह पहल देश में तकनीकी नवाचार का एक बड़ा उदाहरण बन सकती है, जो भविष्य में प्रदूषण नियंत्रण और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में राहत देने में मील का पत्थर साबित हो सकती है.
