Kanpur News:मिर्जा इंटरनेशनल पर IT की बड़ी रेड, यूपी-उत्तराखंड समेत कई शहरों में देशव्यापी छापा, जानें क्या है पूरा मामला?
कानपुर

Kanpur News:मिर्जा इंटरनेशनल पर IT की बड़ी रेड, यूपी-उत्तराखंड समेत कई शहरों में देशव्यापी छापा, जानें क्या है पूरा मामला?

Income Tax Raid in UP: कानपुर से टैक्स चोरी का मामला सामने आया है. यहां मशहूर लेदर इंडस्ट्री मिर्जा इंटरनेशनल पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बड़ी छापेमारी की है. इस दौरान श्रमिकों को अंदर ही रोककर रखा गया. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Sep 12, 2025, 10:36 AM IST
Kanpur News
Kanpur News

Income Tax Raid in UP: मशहूर लेदर इंडस्ट्री मिर्जा इंटरनेशनल पर आईटी का शिकंजा कस गया है. मिर्जा इंटरनेशनल के दर्जनों ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है. कानपुर के जाजमऊ, मालरोड, वीआईपी रोड स्थित कोठी और उन्नाव की टेनरियों पर ये छापेमारी हुई है. इस दौरान श्रमिकों को अंदर रोक दिया गया और मोबाइल फोन ले लिए गए.

रेड के दौरान क्या-क्या हुआ?
छापेमारी के दौरान लैपटॉप, कंप्यूटर का डाटा खंगाला गया. इसके साथ ही आय-व्यय का ब्योरा, कच्चा और तैयार माल का स्टॉक जांचा गया. सूत्रों के मुताबिक, बोगस परचेज और फर्जी बिलिंग का खुलासा हुआ है. कंपनी के MD फराज मिर्जा, सूजा मिर्जा समेत अन्य डायरेक्टरों से पूछताछ की जा रही है.  

सबसे बड़े निर्यातकों में शामिल
पूरे उत्तर प्रदेश में 150 अफसर और कर्मचारियों ने छापेमारी की. आपको बता दें कि मिर्जा इंटरनेशनल रेडटेप, थॉमस क्रिक जैसे बड़े ब्रांड बनाती है. यह कंपनी भारत के सबसे बड़े निर्यातकों में शामिल है. यह कंपनी 24 देशों में फुटवियर निर्यात करती है. रिपोर्ट्स की मानें तो टैक्स चोरी की आशंका में मिर्जा इंटरनेशनल समूह की उन्नाव स्थित टेनरियों, फैक्टरियों, कानपुर के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, उत्तराखंड और कोलकाता में कार्रवाई हुई है.

यह भी पढ़ें: Hardoi News: प्यार, शादी, तकरार फिर...लव मैरिज के 4 महीने बाद ही पति ने पत्नी को पीट-पीटकर मार डाला

it raid in kanpurKanpur NewsKanpur Policeincome tax

