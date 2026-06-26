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Unnao News/ ज्ञानेंद्र प्रताप: उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां एक मजदूर के परिवार के होश उस वक्त उड़ गए, जब उनके घर 20 करोड़ कमाई का समन आया. आयकर विभाग ने मजदूर अजय शंकर की बेटी रश्मि सविता को 20 करोड़ की 'कमाई' का समन भेजा है. समन में 20.98 करोड़ रुपये की आय छिपाने का आरोप है. रश्मि ने बताया कि 30 अप्रैल को आयकर विभाग ने चंडीगढ़ से आयकर अधिनियम की धारा 131(A) के तहत यह समन जारी किया है. जिसमें रश्मि से अरबों रुपये के कारोबार का हिसाब मांगा गया है.
पुलिस और जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज
रश्मि ने पैन कार्ड और आधार कार्ड के दुरुपयोग की आशंका जताई है. इस मामले में पुलिस और जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई है. रश्मि ने बताया कि नोटिस में उन्हें पांच मई तक अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया था. समन मिलते ही परिवार सकते में आ गया. रश्मि के परिजनों का कहना है कि उनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है. घर का खर्च किसी तरह मजदूरी के सहारे चलता है. ऐसे में करोड़ों रुपये की आय और व्यापार का आरोप परेशान करने वाला है.
रश्मि ने दिया एसपी को प्रार्थना पत्र
रश्मि ने कानूनी प्रक्रिया के तहत आयकर विभाग को जवाब भेजा है. इतना ही नहीं जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर पैन कार्ड और आधार कार्ड के दुरुपयोग की आशंका भी जताई है. वहीं, एसपी को प्रार्थना पत्र देकर कहा है कि धोखाधड़ी में शामिल अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए. मामले की जानकारी आयकर विभाग चंडीगढ़ को दे दी जाए.
दिल्ली में खोली गई थी फर्म
बीए की छात्रा रश्मि सविता ने नोटिस मिलने के बाद जब एक विभाग से दूसरे विभाग के चक्कर काटे, तब पता चला कि उनके आधार और पैन कार्ड का इस्तेमाल करके फर्जीवाड़ा किया गया था. 15 जनवरी 2025 को दिल्ली में संतनगर बुराड़ी के पास आरएस इंटरप्राइजेज फर्म खोली गई थी, जो 9 मई 2025 को बंद भी कर दी गई. पांच महीनों तक उसके दस्तावेजों का दुरुपयोग हुआ.
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