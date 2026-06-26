Unnao News/ ज्ञानेंद्र प्रताप: उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां एक मजदूर के परिवार के होश उस वक्त उड़ गए, जब उनके घर 20 करोड़ कमाई का समन आया. आयकर विभाग ने मजदूर अजय शंकर की बेटी रश्मि सविता को 20 करोड़ की 'कमाई' का समन भेजा है. समन में 20.98 करोड़ रुपये की आय छिपाने का आरोप है. रश्मि ने बताया कि 30 अप्रैल को आयकर विभाग ने चंडीगढ़ से आयकर अधिनियम की धारा 131(A) के तहत यह समन जारी किया है. जिसमें रश्मि से अरबों रुपये के कारोबार का हिसाब मांगा गया है.