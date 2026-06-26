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घर में फूटी कौड़ी नहीं और मजदूर की बेटी को मिला 20 करोड़ का आयकर समन, नोटिस देखते ही परिवार के उड़े होश

Unnao News: आयकर विभाग ने उन्नाव में मजदूर की बेटी को 20 करोड़ की कमाई का समन भेजा है. उससे अरबों रुपये के कारोबार का हिसाब मांगा गया है. 30 अप्रैल को आयकर विभाग ने चंडीगढ़ से आयकर अधिनियम की धारा 131(A) के तहत यह समन भेजा है. जिसे देख परिवार के होश उड़ गए हैं.

Written ByPooja Singh
Published: Jun 26, 2026, 10:36 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 10:36 AM IST
घर में फूटी कौड़ी नहीं और मजदूर की बेटी को मिला 20 करोड़ का आयकर समन, नोटिस देखते ही परिवार के उड़े होश
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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