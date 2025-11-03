Advertisement
इटावा में नाबालिग छात्रा के सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी का मामला,छात्रा समेत चार लोगों के खिलाफ FIR

Etawah News : इटावा में नाबालिग छात्रा द्वारा देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणी का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने छात्रा और उसके माता-पिता और एक मित्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. बढ़ते विवाद के बाद छात्रा ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Nov 03, 2025, 11:54 AM IST
इटावा न्यूज/अन्नू चौरसिया: उत्तर प्रदेश के इटावा में सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला सामने आया है. थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग मुस्लिम छात्रा द्वारा देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी वाले वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने के बाद विवाद बढ़ गया. इस मामले में हिंदू संगठनों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस ने छात्रा सहित चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

मामला कैसे सामने आया
पुलिस के अनुसार नाबालिग छात्रा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी की गई थी. वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ी और हिंदू संगठनों ने थाने में पहुँचकर छात्रा पर कार्रवाई की मांग की.

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने छात्रा, उसके पिता, मां और उसके एक सोशल मीडिया मित्र आसिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.जांच में यह बात सामने आई है कि छात्रा ने यह वीडियो अपने माता-पिता और आसिफ के कहने पर बनाया और पोस्ट किया था. बताया जा रहा है कि उसे यह बताया गया था कि इस प्रकार के वीडियो डालने पर मुस्लिम संगठनों का समर्थन मिलेगा, फॉलोवर्स तेजी से बढ़ेंगे और सोशल मीडिया से अच्छी कमाई होगी.पुलिस ने छात्रा और उसके माता-पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, साथ ही मामले में शामिल अन्य लोगों की गतिविधियों की भी जांच की जा रही है.

छात्रा ने मांगी सार्वजनिक माफी
मामला बढ़ने के बाद छात्रा ने कैमरे के सामने आकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है. उसने कहा है कि वह नाबालिग है और उसे सोशल मीडिया का गलत उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया था. छात्रा ने आगे से ऐसा कोई कार्य न करने का आश्वासन भी दिया है.

पुलिस की अपील
पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच पूरी पारदर्शिता के साथ की जा रही है और किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। साथ ही सोशल मीडिया पर भड़काऊ या धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली सामग्री पोस्ट न करने की अपील की गई है.

