Zee UP-Uttarakhandकानपुर

एशिया कप में भारत की जीत पर यूपी में जमकर जश्न, अयोध्या में झूमे संत, लखनऊ-कानपुर में बंटी मिठाईयां

India vs Pakistan Final: टीम इंडिया की शानदार जीत के बाद से पूरे देशभर में जश्न का माहौल हैं. वहीं, लोग मोहल्ले और घरों में आतिशबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं. यूपी में ढोल-नगाड़े और भारत माता की जय के साथ रविवार की देर रात फैंस तो सड़कों पर भी उतर आए. 

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: Sep 29, 2025, 10:48 AM IST
UP news
Asia Cup 2025 Final: एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया.  यह जीत सिर्फ एक क्रिकेट मैच की विजय नहीं, बल्कि हर भारतीय के आत्मगौरव और गर्व का प्रतीक बन गई. यूपी के तमाम गांव-शहरों में उत्सव जैसा माहौल दिखा. राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के बड़े शहरों में जमकर आतिशबाजी हुई और भारत माता के जयकारे लगे. 

लखनऊ में झूमते नजर आए लोग
राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर देर रात तक लोग झूमते और नारे लगाते नजर आए. प्रशंसकों ने भारत माता की जय, इंडिया... इंडिया.. का उद्घोष करके पूरा माहौल रंगीन बना गया.  सभी ने एक दूसरे के गले मिलकर मिठाई खिलाई. लखनऊ के अटल चौक पर भी जश्न का माहौल था. शहर में जश्न का केंद्र बिंदु बने हजरतगंज चौराहे पर  लोगों ने आतिशबाजी कर जीत के जश्न को दोगुना कर दिया. यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी भारतीय टीम को बधाई दी और इस जीत को देश की ऐतिहासिक उपलब्धि बताया.  

लखनऊ में जगह-जगह मिठाइयां बांटी गईं. चौक, अलीगंज, गोमतीनगर और आलमबाग इलाकों में लोग रात भर डीजे पर नाचते रहे। बच्चों ने “भारत माता की जय” और “वंदे मातरम” के नारे लगाए

कानपुर में बंटी मिठाइयां
ग्रीन पार्क स्टेडियम के पास जुटी भीड़ में लोगों ने एक-दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशियां बांटी. कई जगहों पर पटाखों से आसमान रोशन हो गया. किदवई नगर, नवाबगंज और सीसामऊ जैसे इलाकों में देर रात तक लोग जमकर झूमते हुए नजर आए.

अयोध्या में संतों ने जताई खुशी
रामनगरी अयोध्या में भारत की जीत का जश्न मनाया गया. संतों और स्थानीय लोगों ने AsiaCupT20 फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम की जीत की खुशी में भगवान हनुमान को लड्डू चढ़ाए और प्रसाद वितरित किया. 

एशिया कप में भारत की जीत के बाद CM योगी, अखिलेश समेत कई नेताओं ने दी जीत की बधाई, जानें किसने क्‍या कहा?

TAGS

Lucknow newsAsia CupAyodhya news

;